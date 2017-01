AK Buchpräsentation „Der Abschied vom eindimensionalen Verbraucher“

Am 23. Jänner in der AK Bibliothek Wien

Wien (OTS) - In der klassischen (wirtschaftlich orientierten) Verbraucherforschung werden KonsumentInnen oft rein marktorientiert als KäuferInnen betrachtet. Im ersten Band der von den Herausgeberinnen und Herausgebern begründeten Reihe „Kritische Verbraucherforschung“ wird Abschied von diesem Paradigma und damit vom eindimensionalen Verbraucher genommen. Das Buch und die neuen Ansätze der Verbraucherforschung werden am 23. Jänner präsentiert.

Buchpräsentation „Abschied vom eindimensionalen Verbraucher“ Montag, 23. Jänner 2017, 16:30 bis 18:30 Uhr

AK Bibliothek der Sozialwissenschaften, Lesesaal Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien

Über die AutorInnen: Christian Fridrich lehrt an der Pädagogischen Hochschule Wien.

Renate Hübner lehrt an der Alpen Adria Universität Klagenfurt. Karl Kollmann ist Vorsitzender des Verbraucherrats, Austrian Standards Institute.

Michael-Burkhard Piorkowsky lehrt an der Universität Bonn.

Nina Tröger ist Konsumforscherin in der Arbeiterkammer Wien.

