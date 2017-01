WKÖ: Goldene Ehrennadel an US-Botschafterin Wesner

WKÖ-Präsident Leitl: USA sind zweitwichtigster Handelspartner Österreichs - Erfolgsgeschichte des bilateralen Handels auch Verdienst der Botschafterin

Wien (OTS) -

Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, verlieh gestern (Montag) Abend die „Goldene Ehrennadel der Wirtschaftskammer Österreich“ an Alexa Wesner, scheidende Botschafterin der USA in Wien, für ihre Verdienste um die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich. „Das Verhältnis zwischen Österreich und den USA ist hervorragend und auf wirtschaftlicher Ebene sensationell. In den letzten drei Jahren, also seit dem Amtsantritt von Frau Botschafterin Wesner in Wien, sind die USA zum zweitwichtigsten Handelspartner Österreichs aufgestiegen und haben die bisherige ‚ewige‘ Nummer 2, Italien, verdrängt“, betonte Leitl in seiner Laudatio. Diese Erfolgsstory sei auch ein Verdienst der Botschafterin, so Leitl, „die sich nicht nur auf politischer, sondern und vor allem auch auf wirtschaftlicher Ebene für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks einsetzt“.

Das Außenhandelsvolumen zwischen den USA und Österreich liegt bei knapp 14 Milliarden Euro, wobei Österreich mi den USA mit rund vier Milliarden Euro weltweit den höchsten Handelsbilanzüberschuss erzielt. Importseitig sind die USA mittlerweile der fünftwichtigste Handelspartner Österreichs. (PWK040/BS)

