PULS 4 Sondersendung zur Inauguration von Donald Trump am Freitag, den 20. Jänner ab 18:45 Uhr

Verlängerte PULS 4 NEWS-Ausgabe am Freitag ab 18:45 Uhr mit anschließendem Talk und Analyse anlässlich der Inauguration von Donald Trump

Wien (OTS) - Donald Trump wird am Freitag, den 20. Jänner vereidigt und öffentlich in sein neues politisches Amt eingewiesen. PULS 4 zeigt am Freitag eine verlängerte Ausgabe der PULS 4 NEWS: Um 18:45 Uhr starten die PULS 4 NEWS wie gewohnt, direkt im Anschluss um 19:05 Uhr folgt die Sendung "PULS 4 NEWS Spezial – TRUMP ist Mr. President:

die Analyse".

PULS 4-Infodirektorin Corinna Milborn und die NEWS-Anchors Thomas Mohr und Isabella Richtar werden die Sendungen moderieren, zu Gast im Studio sind Gäste und Unternehmer mit Know-How in US-Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die PULS 4-Sendungen zur Inauguration von Donald Trump:

18:45-19:05 Uhr: PULS 4 NEWS

19:05-19:30 Uhr: "PULS 4 NEWS Spezial – TRUMP ist Mr. President: die Analyse"

Rückfragen & Kontakt:

PULS 4 Pressestelle

Magdalena Brugger

Tel.: 01 3687766 2615

magdalena.brugger @ prosiebensat1puls4.com