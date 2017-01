Kaiserin Elisabeths Madame Tussauds-Wachsfigur Gast bei John Harris

Hier hätte Sisi 2017 trainiert

Wien (OTS) - Als leidenschaftliche Sportlerin wurde Sisi, Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1898), heute im imperialen zweiten Stock von John Harris am Schillerplatz präsentiert.

Die Veranstaltung vor zahlreichen Medienvertretern und prominenten Gästen ist der Startschuss zu Sisis Reise 2017 an 12 Orte Österreichs und Ungarns. Die Wachsfigur der Kaiserin wird in ihrem 180. Jubiläumsjahr jeden Monat die Attraktion von Madame Tussauds im Wiener Prater kurz verlassen, um außergewöhnliche Orte aufzusuchen. Die Reise der Kaiserin in Wachs macht auf die neue Sisi Uncovered Experience bei Madame Tussauds Wien im Prater aufmerksam, die am 5.2.2017 ihre Pforten öffnet.

Kaiserin Elisabeth von Österreich war eine fanatische Sportlerin. Um bei einer Größe von 172 cm ihr Idealgewicht von 50 Kilo zu halten, turnte sie täglich. Sie war eine furchtlose Reiterin, beherzte Fechterin und vor ihren Gewaltmärschen kapitulierte so manche Hofdame.

Sisi ließ in ihren Schlössern Turnsäle einrichten, um schon nach dem Aufstehen um 5 Uhr (sommers) oder 6 Uhr (winters) für eine Stunde Sport zu treiben.

„Wir haben uns gefragt, wo Sisi, würde sie heute noch leben, gern trainiert hätte. Für uns war klar: Es ist John Harris!“, sagte Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien.

Ernst Minar, Eigentümer der exklusiven John Harris Fitness-Kette in Wien dazu: „Ich bin auch sicher, dass sie bei uns trainiert hätte, denn neben nationaler Prominenz haben hier schon Tom Cruise, Justin Bieber und Paris Hilton trainiert. Stargeiger Yury Revich, Echo-Preisträger von 2016, ist bei uns. Auch David Alaba kommt zu John Harris, wenn er in Wien ist.“

Keine Wespentaille mehr

Ulrich Steiner, Cheftrainer von John Harris, zeigte den Anwesenden den Rückenstrecker. „Diese Übung hätte ich Sisi empfohlen.“ Auf die Frage, ob Wespentaille noch zu den Schönheitsidealen gehört, verneinte er jedoch. „Heute sind Fitness und ein gesunder Körper das Ideal. Schlankheitswahn und Magertrend sind out.“

Von Sisis Taillenumfang sind verschiedene Maße überliefert. Von 46 bis 50 Zentimeter reichen die Quellen.

Prominente begrüßten Sisi

Arabella Kiesbauer, Christina Luger, Tanzstars Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov sowie Yury Revich begrüßten Sisi persönlich – alle trainieren bei John Harris.

„Sisi war eingesperrt. Ihr Turnen war ein Aufschrei gegen den Hofstaat“, analysierte Alfons Haider, zu dessen Rollen auch Franz Joseph I gehört.

Moderatorin Arabella Kiesbauer erzählte, sie habe die schockierende Biografie von Brigitte Hamann gelesen. Ihre Tochter sei Sisi-Fan. „Sisi war unglücklich in der Rolle als Kaiserin. Der Sport war wie das Reisen ihre Flucht.“

Tanzpaar Menzinger/Garbuzov sind wie Sisi mehrere Stunden pro Tag sportlich. „Tanzen ist Sport!“, sagt Garbuzov. Dazu komme noch das Sporttraining selbst.

Christina Lugner verbindet mit Sisi ein persönlicher Aspekt: Auch sie habe in einer Phase persönlichen Unglücklichseins mit extremem Training begonnen. Jetzt sei sie aber gemäßigter und suche bei John Harris auch den Wellness-Bereich auf.

Konsequenz bewahrt in Wachs

Kaiserin Sisis legendäre Schönheit war der eisernen Konsequenz einer Sportlerin geschuldet. Sie ist in der Wachsfigur bewahrt, die bei Madame Tussauds Wien zu sehen ist. 5 Kilogramm Bienenwachs wurden nach der von Gründerin Marie Tussaud (1761-1850) entwickelten Methode zum Kopf der anmutigen jungen Kaiserin modelliert, so wie sie auf zahlreichen Fotos bewahrt ist. Jedes einzelne Haar wurde von Hand eingesetzt – 6 Wochen dauerte die Prozedur. Für die Erstellung der gesamten Figur brauchten die Londoner Studios fast ein halbes Jahr. Der Wert der Figur, die in den kommenden Monaten immer wieder aus der neuen Sisi Uncovered Experience von Madame Tussauds in die Freiheit drängen wird, ist übrigens 200.000 Euro. (Ende)

