NEOS zu Pröll Rückzug: Der Weg ist frei für einen neuen Stil

Strolz: „Nur Köpfe austauschen, das System im Hintergrund aber gleich lassen, wäre zu wenig. Wir brauchen echte Transparenz und spürbare Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger“

Wien (OTS) - Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte setzen – mit diesen Worten leitete Erwin Pröll heute seinen Rückzug als Landeshauptmann ein: „Diesen Zeitpunkt hat Noch-Landesfürst Erwin Pröll aus meiner Sicht um viele Jahre überschritten. Heute hat er sich endlich zu seinem Abgang durchgerungen. Und das ist gut so“, kommentiert NEOS Vorsitzender Matthias Strolz den angekündigten Rücktritt von Erwin Pröll. „Erwin Pröll mag seine Verdienste haben. Aber er war auch ein Spitzenrepräsentant jenes verantwortungslosen Spendierföderalismus, mit dem wir in Österreich endlich abfahren müssen. Sein Bekenntnis zur Intransparenz wurde nicht nur bei der Transparenzdatenbank offensichtlich, sondern zuletzt sehr eindrücklich auch bei der Pröll-Privatstiftung. Solche Dinge sind nicht okay. Sein Abschied ist daher eine Chance auf einen neuen Stil auch in Niederösterreich“, so Strolz.

Mit Prölls Rückzug alleine reicht es aber bei weitem nicht. „Die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass in Niederösterreich großer Nachholbedarf in Sachen Transparenz herrscht. Die Vorgänge rund um die Förderungen müssen lückenlos aufgeklärt werden – hier ist auch die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Pröll in die Pflicht zu nehmen. Nur die Köpfe austauschen, das System im Hintergrund aber gleich zu lassen, ist zu wenig“, betont Strolz. Um für echte Transparenz zu sorgen und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger durch einen geringeren Steuerdruck zu entlasten, müsse endlich die Transparenzdatenbank umgesetzt werden – das gelte für alle Bundesländer. „Wir müssen endlich alle Landesfürsten in die Pflicht nehmen“, so Strolz. Mit 1. Juli müsse endlich die Transparenzdatenbank vollständig befüllt und müssen alle Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden offen gelegt werden. „Wenn sich Landesfürsten an ihrem System der Verschleierung festhalten, dann müssen sie einen Abschlag im Finanzausgleich in Kauf nehmen. Ein Strafzoll von 50 Millionen Euro pro Jahr für jene Fürsten, die weiter auf Verdunkelung setzen, halte ich für angemessen. Dieses Geld investieren wir dann in eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Wir sollten die Abschaffung der Kalten Progression auf den 1. Juli 2017 vorziehen“, so Strolz.

