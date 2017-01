SWV-Schinner: Die Großunternehmer-Schutzmacht ÖVP blockiert bei der Abschaffung des SVA-Selbstbehaltes und schadet den Kleinbetrieben!

SWV Wien hält an Abschaffung des SVA-Selbstbehaltes und der Einführung eines Krankengeldes ab dem vierten Tag für Betriebe mit bis zu 5 Mitarbeitern fest.

Wien (OTS) - Die Haltung der ÖVP zum SVA-Selbstbehalt und zum Krankengeld für Selbstständige sorgt im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband für Unmut: „Die Blockade der ÖVP bei der Abschaffung des SVA-Selbstbehaltes ist ein Schlag ins Gesicht für alle UnternehmerInnen.“, so SWV-Wien Geschäftsführerin Katharina Schinner.

„Es ist ungerecht, dass Selbstständige beim Arztbesuch 20 Prozent Selbstbehalt bezahlen müssen, obwohl sie den gleichen Beitragssatz in der sozialen Krankenversicherung wie unselbständig Erwerbstätige haben. Hunderttausende EPU, Kleinst- und KleinunternehmerInnen, die 90 Prozent der österreichischen Wirtschaft stellen, zahlen bei jedem Arztbesuch drauf. Das muss ein Ende haben!“, stellt Schinner klar.

Marcus Arige, Vizepräsident des SWV-Wien, sieht in der Abschaffung eine wichtige Unterstützung für jene UnternehmerInnen, die sie am dringendsten nötig haben: „Gerade unter den Eine-Person-Unternehmen leben viele am oder sogar unter dem Existenzminimum. Das sind hunderttausende Menschen, die sich den SVA-Selbstbehalt nur schwer leisten können und oft sogar auf den Arztbesuch verzichten müssen.“

Auch beim Krankengeld für Selbstständige sieht Arige dringenden Handlungsbedarf: „Die unzureichende soziale Absicherung von Eine-Person-Unternehmen sowie Kleinbetrieben gefährdet Selbstständige, die durch Krankheit oder Verletzung längere Zeit arbeitsunfähig sind, in ihrer Existenz. Wir fordern die Einführung eines Krankengeldes ab dem vierten Tag für Betriebe mit bis zu 5 Mitarbeitern!“

Der SWV Wien kämpft seit Jahren für diese Forderungen. Vom Aktionskomitee „Weg mit dem Selbstbehalt“ im Jahr 2012, über die Kampagne „Fairsicherung“, bis hin zu unzähligen Anträgen im Wirtschaftsparlament. „Wir werden nicht locker lassen und noch mehr Druck machen!“, so Schinner abschließend.

