Die HausBau + EnergieSparen Tulln ist DIE Messe zum Start in die Bausaison

Tulln (OTS) - Die HausBau + EnergieSparen Tulln 2017 ist der Start in die Bausaison im Osten Österreichs. 350 Fachaussteller präsentieren das volle Angebot in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus. Auf mehr als 20.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren Fachaussteller die Bereiche Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik.

„ Der Bereich Energiesparen und Heiztechnik bietet besonders viele Innovationen und ist daher auf der HausBau + EnergieSparen Tulln zu einem eigenen Schwerpunktthema in der neuen Messehalle 3 zusammengefasst. So erhält man rechtzeitig zu Beginn der Bausaison einen umfassenden Überblick über alle Technologien und ihre Anbieter. “ so Messe Tulln Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser.

Schwerpunktthema: Energiesparen und Heiztechnik

In Zeiten steigender Energiepreise nimmt das Thema Heizen beim Bauen einen hohen Stellenwert ein. Neue Technologien bieten hier viel Sparpotenzial! Von der Gesamtsanierung, über die Dämmung der obersten Geschoßdecke, bis zum Stromverbrauch: Energiesparen ist ein Thema, das alle betrifft! Die Energieberatung NÖ steht Ihnen mit Tipps und unabhängiger Fachberatung zu Fördermöglichkeiten auf der HausBau + Energie- Sparen Tulln 2017 zur Verfügung.

Stiebel Eltron – neue Wärmepumpen mit Inverter-Technologie

Bei der neuen WPL 19/24 I/IK setzt Stiebel Eltron erneut auf die bewährte Inverter-Technologie, was diese Wärmepumpen äußerst effizient macht und die Heizenergiekosten auf ein Miniumum reduziert. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird auch bei niedrigen Außentemperaturen eine hohe Heizleistung erzielt. „ Wie wichtig dies in Österreich ist, kann man diesen Winter einmal wieder so richtig sehen. Da bei Stiebel Eltron alle Wärmepumpenlösungen mit Invertertechnolgie 4.0 sowohl innen als auch außen aufgestellt werden können, finden sie immer die richtige Aufstellmöglichkeit. “ so Stiebel Eltron Geschäftsführer Ing. Thomas Mader. Holen Sie sich alle wichtigen Informationen in Halle 3 – Stand 316.

Herz – neue Luft/Wasser-Wärmepumpen

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe von Herz gibt es nun auch als Splitgerät. Das heißt, die Wärmepumpe besteht aus einer Außen- und einer Inneneinheit, welche getrennt voneinander aufgestellt werden und über Kältemittelleitungen miteinander verbunden sind. Die Vorteile der commotherm Split De Luxe liegen unter anderem in den flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten, der einfachen Installation, wenig Platzbedarf und darin, dass beispielsweise die Elektronik im Gebäude positioniert und somit vor Witterung geschützt ist. Zudem kann die commotherm Split De Luxe sowohl für Heizung, Warmwasserbereitung als auch zur Kühlung eingesetzt werden. Informieren Sie sich auf der HausBau + EnergieSparen Tulln in Halle 3 – Stand 356.

Schiedel: Heizen – Lüften – Leben

Schiedel bietet mit dem kompletten Ofensystem Schiedel Kingfire eine elegante und individuell gestaltbare Feuerstätte, die höchsten architektonischen Ansprüchen genügt. Damit zieht ein Stück pure Gemütlichkeit in jedes neue Heim. Durch Schiedel Kingfire ist Kamin plus Ofen gleich eins, denn das Ofenmodul ist bereits direkt im Kaminschacht integriert und als perfektes System entwickelt! Schiedel bietet maß genau dazu passendes Keramikzubehör von der Funkenschutzplatte über Holzeinlegenischen bis zu farblich abgestimmten Kaminbesteck. Überzeugen Sie sich und holen Sie sich wertvolle Tipps in Halle 3 Stand 343 und 370.

Fachvorträge und spannende Diskussionsrunden

Im Tagungszentrum der Messehalle 3 erwarten Sie Fachvorträge im Stundentakt zu allen innovativen Energiesparlösungen: Von der Wärmepumpe über Photovoltaik bis hin zur Wahl des richtigen Heizsystems. Weitere Informationen zu den Vorträgen erhalten Sie unter: www.messe-tulln.at.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 9,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 9,00

Öffnungszeiten:

Freitag, 20. Jänner bis Sonntag 22. Jänner 2017

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

