Amon: Ein Ausnahmepolitiker verlässt die Politik

Landeshauptmann Erwin Pröll hat große Dienste für das Land Niederösterreich erbracht

Wien (OTS) - "Wir danken Erwin Pröll für seine jahrzehntelange Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für das Land Niederösterreich. Er ist ein Ausnahmepolitiker, dem die Menschen stets am Herzen lagen. Erwin Pröll hat immer die Stärkung der Wirtschaft und der Lebensqualität der Bevölkerung sowie die Verbesserung der Situation im ländlichen Raum forciert. Sein Engagement in den Bereichen Innovation, Forschung und Bildung untermauert dies eindrucksvoll", so ÖVP-Generalsekretär Werner Amon anlässlich des angekündigten Rückzugs von Landeshauptmann Erwin Pröll.

"In Erwin Prölls Ära wurden unzählige Projekte in Niederösterreich realisiert. So entstanden Gewerbe- und Industrieparks, die Betriebsansiedlung begünstigen und neue Arbeitsplätze geschaffen haben", betont Amon. Weitere bedeutende Meilensteine seien die Einführung der Briefwahl und Wählen mit 16 bei Landtagswahlen sowie die Senkung der Schülerhöchstzahl in den Klassen auf 25.

"Darüber hinaus sind unter Pröll wichtige Investitionen in den Bereichen Bildung und Forschung getätigt worden, die das Bundesland voran gebracht haben", bedankt sich Amon bei Landeshauptmann Erwin Pröll. So wurden während seine Amtszeit das Instititute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg, das Forschungszentrum Tulln, das Krebsforschungszentrum MedAustron Wiener Neustadt und viele andere gegründet.

"Mit Erwin Pröll verlässt ein Ausnahmepolitiker das politische Parkett. Ich wünsche ihm für seine Zukunft das Allerbeste", so Generalsekretär Werner Amon.

