FP NÖ-Obmann NAbg. Dr. Walter Rosenkranz: „ Mit dem Rückzug von Erwin Pröll geht eine große Ära zu Ende!“

St. Pölten (OTS) - „Auch wenn es in der Politik unterschiedlichste Auffassungen gab, so muss man eine 25jährige Amtszeit als Landeshauptmann mit Respekt betrachten. Das ist in der politisch schnelllebigen Zeit schon etwas Besonderes. Erwin Pröll ist es gelungen, eine eigene Marke zu etablieren – `Pröll-Land`, `der Erwin´, ja sogar seine Haartracht waren untrennbar mit Niederösterreich verbunden. Erwin Pröll war sicher Machtpolitiker, was nicht nur die ÖVP intern, sondern bei Föderalismusdebatten die Bundesregierung in Wien praktisch zu spüren bekam. Der Satz ‚Ohne Erwin geht in dieser Republik gar nichts‘ war sicher keine Übertreibung.“, so der Landesobmann der FPÖ Niederösterreich NAbg. Dr. Walter Rosenkranz.

Ob Johanna Mikl-Leitner in der Lage sein wird, die absolute Führungsrolle von Erwin Pröll zu übernehmen, darf bezweifelt werden. „Für die politischen Verhältnisse in Niederösterreich kommen spannende Zeiten auf uns zu.

Wir Freiheitlichen sind gerüstet, in der Zukunft auf unsere Landsleute in Niederösterreich zu schauen. Die Probleme, die sich in Österreich auftun – Stichwort Massenzuwanderung – müssen ja auch in Niederösterreich gelöst werden“, so FPÖ NÖ-Obmann Walter Rosenkranz.

