Niedermühlbichler zu Pröll-Rückzug: Respekt für langjährige politische Tätigkeit in Niederösterreich

Wien (OTS/SK) - „Großen Respekt“ zollt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler dem niederösterreichischen Landeshauptmann, der heute seinen Rückzug aus der Politik bekanntgegeben hat, „für dessen Leistungen in seiner langjährigen politischen Tätigkeit, insbesondere in seiner 25-jährigen Funktion als niederösterreichischer Landeshauptmann“. Pröll, der als durchaus streitbare Persönlichkeit gilt, habe in seinen Funktionen stets das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in Niederösterreich im Blick gehabt. ****

Insbesondere mit seinem Fokus auf Forschung und Innovation habe Pröll das Land Niederösterreich vorangebracht. „Für Pröll sind die Interessen Niederösterreichs stets im Vordergrund gestanden“, ist der SPÖ-Bundesgeschäftsführer überzeugt. Dass nach Jahrzehnten im Dienste des Landes jetzt die Familie Vorrang hat, sei zu respektieren. (Schluss) bj/sc

