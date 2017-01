Nexen Tire hält Einweihungsfeier für Nexen Tire Japan Inc. ab

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire richtete eine Einweihungsfeier für sein Tochterunternehmen Nexen Tire Japan Inc. aus, ein Joint Venture mit der Toyota Tsusho Corporation.

Die Feier fand in Tokio, Japan, mit Travis Kang, CEO von Nexen Tire, und Ichiro Kashitani, Automotive Division Chief Officer von Toyota Tsusho Corp, sowie anderen relevanten Parteien statt. Das Gespräch der beiden Unternehmen bezüglich einer synergiebedingten Kooperation wurde im Juni 2015 eröffnet und führte letztlich zu der Unterzeichnung der Gesellschaftervereinbarung, um ein Joint Venture -Nexen Tire Japan Inc. - zu gründen.

Die Toyota Tsusho Corporation, die Handelssparte von Japans Toyota Group, exportiert hauptsächlich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile, aber ist auch aktiv an einer Reihe anderer Geschäfte beteiligt, wie Metalle, Chemikalien und Elektronik. Die Toyota Tsusho Corporation wurde 1948 gegründet und ist eines der fünf führenden japanischen Handelsunternehmen, das im Geschäftsjahr 2015 67 Milliarden JPY (591 Millionen USD) erwirtschaftete und weltweit über sechs Unternehmensbereiche sowie mehr als 150 Büros und 900 Tochterunternehmen bzw. angeschlossene Gesellschaften verfügt.

Nexen Tire hält 51 % und Toyota Tsusho die verbleibenden 49 % an Nexen Tire Japan Inc., das mit dem Vertrieb von Nexen Tires Produkten diesen Monat beginnt. Durch die lokale Geschäftsführung innerhalb der Organisation wird Nexen Tire Japan seine Geschäftstätigkeiten entsprechend anpassen, um sein RE-Geschäft im Markt zu stärken sowie die Lieferung von Originalausrüstung (Original Equipment, OE) an japanische Automobilhersteller zu verstärken, indem verschiedene Marketingaktivitäten ausgeführt werden.

Durch die Nutzung von Toyota Tsushos Markenbewusstsein und sein Vertriebsnetzwerk möchte Nexen Tire sein Geschäft erweitern und so Nexen Tires Markenbewusstsein untermauern und seinen Absatz auf dem japanischen Markt ankurbeln.

Nexen Tire hat seine OE globalen Automobilherstellern wie Porsche, Volkswagen, Renault und Fiat Chrysler Automobiles bereitgestellt und führt aktiv zahlreiche Aktivitäten zu unterschiedlichen Marketingzwecken durch. Das Unternehmen verfolgt eine enge Kommunikation mit seinen Kunden durch soziale Medien, wie Facebook, YouTube und Blogs, und bietet so zahlreiche interessante und nützliche Informationen. Nexen Tire baut auch ein weltweites Markenbewusstsein durch verschiedene Marketingaktivitäten auf, einschließlich offizieller Partnerschaften mit der US-amerikanischen Rennserie und dem Manchester City Football Club der englischen Premier League sowie das Sponsoring von BK MladaBoleslav der tschechischen Premier Ice Hockey League.

