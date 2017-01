„Der Bergdoktor“ in Gefahr und eine Patientin findet „Zurück ins Leben“ – neue Folge am 18. Jänner in ORF 2

Am Donnerstag in „heute leben“: Neurologin bespricht aktuellen „Bergdoktor“-Fall

Wien (OTS) - Dr. Martin Grubers (Hans Sigl) ganze Aufmerksamkeit gilt am Mittwoch, dem 18. Jänner 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 einer alleinerziehenden Mutter, die seit einiger Zeit starke Kopfschmerzen und ein Taubheitsgefühl in den Händen hat. In einer neuen Episode der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit dem Titel „Zurück ins Leben“ muss „Der Bergdoktor“ eine niederschmetternde Diagnose überbringen – und steuert auch selbst auf eine Katastrophe zu, als er seine Beziehung zu Rike (Regula Grauwiller) beenden will. „heute leben“ lädt am Donnerstag, dem 19. Jänner, um 17.30 Uhr in ORF 2 Neurologin Dr. Caroline Thun-Hohenstein ins Studio. Sie bespricht den aktuellen „Bergdoktor“-Fall und erklärt, wann und warum es zu neurologischen Ausfällen kommen kann, ob solche Symptome immer auf ein Gewächs im Hirn schließen lassen oder ob man auch an andere Ursachen denken muss.

Mehr zum Inhalt von „Zurück ins Leben“ Folge 3 von Staffel X (Mittwoch, 18. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2)

Katja Weiss (Sophie Melbinger), eine junge, alleinerziehende Mutter, hat seit einiger Zeit Kopfschmerzen und Taubheitsgefühle in den Händen. Sebastian Lechner (Dirk Martens), ein zurückgezogen lebender, am Asperger-Syndrom leidender Mann, für den Katja regelmäßig kleinere Besorgungen erledigt, ist alarmiert und schickt sie zum Arzt. Der Befund steht schnell: Eine harmlose Zyste im Kopf scheint verantwortlich für die neurologischen Ausfälle zu sein. Doch dann stellt sich heraus, dass Katjas Erkrankung doch schlimmer ist als anfangs gedacht. Privat steht Martin (Hans Sigl) vor einem Problem:

Er mag Rike (Regula Grauwiller) sehr, weiß aber nicht, wie es zu dritt mit ihrem Sohn Lukas (Anton Andreew) funktionieren soll. Er plant, mit Rike Schluss zu machen. Als Lukas von der Trennung erfährt, eskaliert die Situation.

„Der Bergdoktor“ ist eine Produktion der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH im Auftrag von ZDF und ORF.

„Der Bergdoktor“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

