Erni Mangold wird 90: Neues TV-Porträt, Programmabend, Jubilarin in „Stöckl.“, „Willkommen Österreich“, „heute leben“ und „Café Sonntag“

Das und mehr ab 19. Jänner in ORF 2, ORF III, Ö1 und 3sat

Wien (OTS) - „Ich bin immer noch geil darauf, Erfolg zu haben“, sagt Erni Mangold, die am 26. Jänner 90 Jahre alt wird. Aus diesem Anlass widmet der ORF der Kammerschauspielerin einen Programmschwerpunkt in ORF 2, ORF III, Ö1 und 3sat u. a. mit dem neuen TV-Porträt „Erni Mangold – Ich mach was ich will“, dem Film „Der letzte Tanz“, einem dreiteiligen ORF-III-Programmabend und der Produktion „Das Feuer der alten Dame“ im Rahmen der Ö1-„Hörspiel-Galerie“. Weiters nimmt Mangold bei Barbara Stöckl gemeinsam mit Josef Hader Platz zum Talk in „Stöckl.“, folgt der Einladung von Grissemann und Stermann zu „Willkommen Österreich“, kommt ins „heute leben“-Studio und plaudert mit Eva Rossmann im „Café Sonntag“. Voraussichtlich 2017 wird Mangold zudem in der ORF-Stadtkomödie „Herrgott für Anfänger“ (AT) im ORF zu sehen sein.

Der ORF-Programmschwerpunkt im Detail:

Erni Mangold zu Gast in „Stöckl.“ (Donnerstag, 19. Jänner, 23.05 Uhr, ORF 2)

Anlässlich des bevorstehenden 90. Geburtstags von Erni Mangold trifft die populäre österreichische Schauspielerin in der aktuellen Ausgabe des Nighttalks „Stöckl.“ bei Barbara Stöckl auf ihren Schauspielkollegen Josef Hader. Die beiden spielten zuletzt im Oberösterreich-„Landkrimi“ „Der Tote am Teich“ ein Mutter-Sohn-Gespann. Ein unkonventionelles Duo, das einander versteht.

„Erni Mangold – Ich mach was ich will“ (im Rahmen der ORF-„matinee“ am Sonntag, 22. Jänner, 10.15 Uhr, ORF 2; im „Kulturmontag“ am 23. Jänner um 23.35 Uhr in ORF 2)

Nach wie vor dreht die Jubilarin Filme und spielt Theater. Eine unglaublich lange Karriere liegt hinter ihr. Mit 15 Jahren war sie die Jüngste in der Wiener Schauspielschule Krauss. Herbert von Karajan und O.W. Fischer machten ihr den Hof, mit Helmut Qualtinger an ihrer Seite zog sie durch das zerbombte Wien, übernachtete in Nazi-Villen und übte sich in Trinkfestigkeit. ORF-Journalistin Susanna Schwarzer hat sie in ihrem Haus im Waldviertel zu einem sehr persönlichen Interview getroffen. Entstanden ist das Porträt einer faszinierenden Künstlerin, die mit 90 Jahren noch lange nicht leise ist. „Erni Mangold – Ich mach was ich will“ steht auch am Sonntag, dem 22. Jänner, um 12.20 Uhr in ORF III und am Sonntag, dem 29. Jänner, um 18.30 Uhr in 3sat auf dem Programm.

„Der letzte Tanz“ (Montag, 23. Jänner, 0.00 Uhr, ORF 2)

Erni Mangold spielt die Alzheimer-Patientin Julia Ecker, die mit ihrem Leben bereits abgeschlossen hat – bis sie eine emotionale Beziehung zu einem jungen Zivildiener, gespielt von Daniel Sträßer, aufbaut. Als sich die beiden in einem besonderen Moment auch körperlich näher kommen, wird der junge Mann für die Justiz zum Verbrecher.

Houchang Allahyaris Film wurde 2014 bei der Diagonale als bester österreichischer Spielfilm ausgezeichnet, Erni Mangold nahm für ihre Rolle unter anderem den Diagonale-Filmpreis 2014 und den Österreichischen Filmpreis 2015 als beste Darstellerin entgegen. „Der letzte Tanz“ entstand in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen.

Erni Mangold in „heute leben“ (Montag, 6. Februar, 17.30 Uhr, ORF 2)

Im „heute leben“-Studio blickt Erni Mangold im Gespräch mit Wolfram Pirchner auf ihre langjährige Karriere zurück und erzählt über aktuelle Film- und Theaterpläne.

„DIE.NACHT“: Erni Mangold bei „Willkommen Österreich“ (Dienstag, 14. Februar, 22.25 Uhr, ORF eins; Montag, 20. Februar, 0.55 Uhr in 3sat)

Stermann und Grissemann begrüßen die Jubilarin in ihrer Late-Night-Satire-Talkshow.

ORF-III-Programmabend am 27. Jänner mit „Edelweiß“ und „Kalender Girls“

ORF III widmet am Freitag, dem 27. Jänner, der unverwechselbaren Schauspielerin einen dreiteiligen Programmabend. Im Spielfilm „Edelweiß“ (20.15 Uhr) von Xaver Schwarzenberger und in der Theaterkomödie „Kalender Girls“ (21.50 Uhr) wird das vielseitige Schaffen der Ausnahmekünstlerin gezeigt. Danach beleuchtet die neue ORF-Dokumentation „Erni Mangold – Ich mach was ich will“ (23.30 Uhr) die unglaubliche 75-jährige Karriere der selbstbewussten Theater- und Filmschauspielerin.

Erni Mangold in Ö1: „Hörspiel-Galerie“ und „Café Sonntag“

„Das Feuer der alten Dame“ von Bettina Balàka steht am Samstag, dem 21. Jänner, um 14.00 Uhr auf dem Programm der Ö1-„Hörspiel-Galerie“:

In der ORF-Produktion aus dem Jahr 2010 ist Erni Mangold als Frau Gerstwenger zu erleben, Robert Ritter als Benedikt und Gerti Drassl als Lisa. Regie führte Katharina Weiß.

Frau Gerstwenger ist 75 und lebt in einem Seniorenheim. Ob sie verwirrt ist oder nicht, lässt sich nicht so leicht sagen, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Sie vergisst allerdings manches, manchmal vergisst sie alles – und füllt die Lücken mit immer neuen Geschichten. Mit erdachten und erlebten Geschichten, die sich gleichwertig nebeneinander stellen. Frau Gerstwenger hängt der Vergangenheit nach und ist gleichzeitig froh, dieser entgangen zu sein. Für Lisa, ihre Pflegerin, und den Installateur Benedikt, der vielleicht Lisas Bruder ist, erinnert sie sich, spinnt ihre Geschichte weiter, erzählt von den vergessenen Kindern und von den Männern, die sie nie vergessen konnte. Am Ende sperrt Frau Gerstwenger sich ein. In ihrem Zimmer. Allein mit Benedikt. Sie hat Absichten. Benedikt entkommt ihr, mit lackierten Fußnägeln und einem, von der alten Dame in ihm entfachten Gefühl für Lisa.

Die österreichische Autorin Bettina Balàka hat ein bedrückend-berührendes Spiel mit der Erinnerung, dem Vergessen und dem, was dazwischen liegt, geschrieben. Sie gibt den Geschichten, den Kleinigkeiten, die ein Leben zu füllen vermögen, Raum. Ebenso wie den abwegigen Gedanken, die auch – und gerade – in einem Seniorenheim gedacht werden wollen.

Am Sonntag, den 22. Jänner, ist die Schauspielerin Erni Mangold zu Gast bei Eva Rossmann in „Café Sonntag“ ab 9.05 Uhr in Ö1.

Zahlreiche Sendungen des Programmschwerpunkts werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

