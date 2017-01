FP-Waldhäusl: Pröll-Rücktritt ist ein wichtiger Schritt für Niederösterreich

Landeshauptmann Pröll wirkte mehr als amtsmüde

St. Pölten (OTS) - „Nach so vielen Jahren in der Politik ist es nun einmal auch an der Zeit zu gehen“, kommentiert Klubobmann LAbg. Gottfried Waldhäusl den Rücktritt von Landeshauptmann Erwin Pröll. „Pröll hat für das Land Niederösterreich vieles erreicht und weitergebracht“, betont Waldhäusl. Dennoch wirkte der Landeshauptmann in den vergangenen Jahren mehr als amtsmüde. „Ihm sind viele Fehler unterlaufen, wodurch unsere Landsleute immer mehr auf die Verliererstraße abrutschen, so gesehen war es doch höchste Zeit für ihn den Hut zu nehmen“, sagt Waldhäusl.

Die Niederösterreicher haben verstärkt Probleme, ihr Leben zu finanzieren, fühlen sich vor der eigenen Haustüre nicht mehr sicher und leiden unter anhaltenden Abstrichen im Gesundheitsbereich. „Verantwortlich dafür sind vor allem sozial ungerechte Fehlentscheidungen einer Pröll-Regierung“, die längst nicht mehr das Ohr bei unseren Landsleuten hat.

„Als Waldviertler bin ich davon überzeugt, dass es jetzt für unsere stiefmütterlich behandelte Region nur mehr besser werden kann“, so Waldhäusl abschließend.

