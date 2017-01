Lopatka: Erwin Pröll hat Niederösterreich zum Vorzeigebundesland gemacht

ÖVP-Klubobmann würdigt die einzigartige Lebensleistung des niederösterreichischen Landeshauptmanns

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Erwin Pröll hat im Laufe seiner jahrzehntelangen politischen Laufbahn immer für Land und Leute gearbeitet und so Niederösterreich zu einem Vorzeigebundesland gemacht“, betont ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka zum heute bekanntgegebenen Rückzug des niederösterreichischen Landeshauptmann aus der Politik beim Landesparteitag der Volkspartei Niederösterreich im März.



Dr. Erwin Pröll habe in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Wirtschaft viel erreicht und große Erfolge erzielt, verweist Lopatka etwa auf den Bau der ersten Biospritanlage Österreichs im Tullnerfeld, die Schaffung des Wirtschafts- und Gewerbeparks Industriezentrum NÖ Süd oder die Einrichtung des Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Damit habe der niederösterreichische Landeshauptmann, der seit 1980 Mitglied der Landesregierung Niederösterreichs ist, eine der innovativsten Regionen im Herzen Europas geschaffen. „Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben die Leistungen Erwin Prölls durch überduchschnittliches Vertrauen gewürdigt“, so Lopatka.

Der ÖVP-Klubobmann abschließend: „Erwin Pröll hat Niederösterreich ins 21. Jahrhundert geführt und den Weg für eine erfolgreiche Zukunft des größten österreichischen Bundeslandes bereitet. Durch sein Wirken hat er entscheidend dazu beigetragen, unser ganzes Land nach vorne zu bringen. Dafür danke ich ihm im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs und wünsche ihm für die Zukunft weiterhin alles Gute!"

