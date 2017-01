„ZiB Spezial: Inauguration des 45. US-Präsidenten Donald Trump“ am 20. Jänner live im ORF

Ab 17.05 Uhr live in ORF 2, „WELTjournal“ und „WELTjournal +“ über Obama und Trump am 18. Jänner, Lincoln-Porträt am 20. Jänner

Wien (OTS) - Die Welt blickt am Freitag, dem 20. Jänner 2017, nach Washington, wo Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird. Nadja Bernhard und „ZiB“-Außenpolitik-Chef Andreas Pfeifer melden sich um 17.05 Uhr in ORF 2 mit einer „ZiB Spezial:

Inauguration des 45. US-Präsidenten Donald Trump“.

Neben der Live-Übertragung der Zeremonie samt Antrittsrede von Donald Trump erwarten die ORF-Zuschauerinnen und -Zuschauer Porträts des neuen Präsidenten und seiner First Lady und ein Bericht über das Regierungsteam Trump. Weitere Themen sind: Stimmen aus Österreich zum neuen US-Präsidenten, Israels Erwartungen an Trump und Obamas Regierungsbilanz. Schaltungen nach Washington zum Capitol und in die ORF-Büros in Washington, Berlin, Moskau, Peking und Brüssel fangen die Stimmung in den politischen Hotspots ein.

Ebenfalls am Freitag, dem 20. Jänner, widmet sich um 22.45 Uhr in ORF 2 ein „Universum History“ „Abraham Lincoln: Der Weg zum US-Präsidenten“. Bereits am Mittwoch, dem 18. Jänner, stehen um 22.30 Uhr das „WELTjournal“ mit der Reportage „USA – Die Ära Obama“ und „WELTjournal +“ um 23.05 Uhr mit „Präsident Trump – Leben für den Erfolg“ ganz im Zeichen des alten bzw. neuen US-Präsidenten.

Die Inauguration in den ORF-Radios

Die ORF-Radios Ö1, Ö3, FM4 und die ORF-Regionalradios berichten über die Amtseinführung von Donald Trump im Rahmen der Nachrichten und „Journale“. Ö1 bringt am Freitag, dem 20. Jänner, ab 18.00 Uhr ein „Abendjournal Spezial“. Christian Williwald und Cornelia Vospernik berichten eine Stunde lang live über die Amtseinführung des nächsten US-Präsidenten. Gäste im Studio sind die ehemalige österreichische Botschafterin in den USA, Eva Nowotny, und Politikwissenschafter Reinhard Heinisch. Aus Washington zugeschaltet ist Ö1-Außenpolitik-Leiter Hartmut Fiedler.

FM4-„Reality Check“ wird sich am Freitag, dem 20. Jänner (12.00 Uhr), exklusiv mit der Amtseinführung von Donald Trump beschäftigen. Unter anderem wird sein Verhältnis zu den Medien behandelt, sein unorthodoxes Außenpolitikverständnis, das auf „Deals“ basiert, die Möglichkeit seiner Absetzung und der für Samstag geplante „Women’s March“. Außerdem befasst sich „Reality Check“ mit der Frage, wie sich die öffentliche Meinung zu Trump seit seiner Wahl geändert hat und was die neue Präsidentschaft für Bürgerrechte, u.a. Homosexuellenrechte, bedeutet. In FM4-„Connected“ (15.00 Uhr) ist Politikwissenschafter Reinhard Heinisch (Uni Salzburg) zu Gast und spricht über die Angelobung von Donald Trump.

Die Live-Übertragung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at