Terminaviso: „Finanz im Dialog“ mit Hans Jörg Schelling und Niki Lauda in Kitzbühel

Österreichs Sportlegende diskutiert mit Finanzminister Schelling am Freitag in der Gamsstadt

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal gastiert die BMF-Diskussionsveranstaltung „Finanz im Dialog“ anlässlich des Hahnenkammwochenendes in Kitzbühel. Dieses Jahr diskutiert Finanzminister Hans Jörg Schelling mit dem dreimaligen Formel 1-Weltmeister Niki Lauda, der unter dem Titel „Der Weg an die Spitze. Erfolgsfaktoren in Wirtschaft und Hochleistungssport“ eine Keynote halten wird.

Zeit: Freitag, 20. Jänner 2017, 17.00 Uhr

Ort: Hotel Schloss Lebenberg, Lebenbergstraße 17, 6370 Kitzbühel

Medienvertreterinnen und –vertreter werden gebeten, sich per E-Mail unter bmf-presse @ bmf.gv.at zu akkreditieren.

ACHTUNG: Der Einlass erfolgt nur mit Anmeldung. Bitte legen Sie am Eingang einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 030 oder 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien