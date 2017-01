ORF SPORT + mit den Highlights von der Europacup-Abfahrt in Kitzbühel

Am 18. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 18. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Wengen um 20.15 Uhr, von der Europacup-Abfahrt in Kitzbühel um 21.15 Uhr und von der Herren-Abfahrt bei der Ski-WM Schladming 1982 um 22.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Gilles Roulin gewann mit Startnummer 22 die erste Europacup-Abfahrt im Rahmen der 77. Hahnenkamm-Rennwoche auf der Streif. Der 22-jährige Schweizer siegte auf der im Vergleich zum Weltcup etwas verkürzten Strecke. Gestartet wurde bei der Mausefalle, am Oberhausberg fuhren die Läufer durch das Ziel. Die Plätze zwei und drei gingen an Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen und Nicolas Raffort aus Frankreich. Johannes Kröll landete als bester ÖSV-Läufer auf Rang sechs.

