Edgar Mayer: Energieeffizienzrichtlinien der EU sorgfältig überprüfen!

EU-Ausschuss des Bundesrates beschließt Mitteilung an die EU

Wien (OTS) - Die EU hat einen Vorschlag für Richtlinien zur Energieeffizienz und zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden als Teile des sogenannten "Winterpakets" zur Energieunion erarbeitet. Diese beiden Richtlinienvorschläge umfassen zahlreiche Vorschläge, die vor allem auf die Steigerung der Energieeffizienz, den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Verbraucherfairness abzielen. So soll EU-weit das Einsparziel von derzeit 27 Prozent bis 2030 auf 30 Prozent ausgedehnt werden, allerdings soll die bestehende Energieeinsparverpflichtung der Energieversorger von 1,5 Prozent jährlich unverändert bleiben. Die Verpflichtung soll lediglich auf 2030 verlängert werden.

Der EU-Ausschuss des Bundesrates hat heute, Dienstag, unter dem Vorsitz von Edgar Mayer, Fraktionsobmann der ÖVP-Bundesräte, als Reaktion darauf eine Mitteilung an die Europäische Kommission, den Rat und das Europäische Parlament beschlossen. Darin geht es vor allem darum, diese Richtlinienvorschläge in ihrem sehr frühen Stadium noch eingehender auf die Umsetzbarkeit auf europäischer und nationaler Ebene zu überprüfen, Zweifel auszuräumen und die Reaktionen der anderen Mitgliedsstaaten abzuwarten, berichtete Edgar Mayer am Rande der Ausschusssitzung.

In der Mitteilung heißt es:

"Das Paket soll die bereits auf EU-Ebene vorgelegten Energieeffizienzverpflichtungen fortschreiben. Bedenken bestehen allerdings hinsichtlich der Anrechenbarkeit von politischen Maßnahmen in diesem Bereich, wonach Maßnahmen nur dann in diese Ziele eingerechnet werden, wenn sie nach dem 31.12.2020 begonnen wurden. Dies kann nicht im Sinne der Effizienz sein und würde alle Stakeholder in diesem Bereich in ein Handlungsvakuum bringen. Sinnvolle Maßnahmen würden erst verspätet begonnen werden, um Formalkriterien zu erfüllen. Es wäre darum sinnvoll, diese Übergangsmaßnahmen noch einmal genau zu betrachten. Auch die Erfassung der Verbrauchsinformationen sollte im Rahmen einer grundlegenden Kosten-Nutzen-Analyse noch einmal überarbeitet werden, die vorgesehenen Vorgaben zur Installation intelligenter Messeinrichtungen kann den Mitgliedstaaten überlassen werden. Die Kosten für einen entsprechenden Einbau intelligenter Messsysteme zur Wärmemessung sind enorm, es bestehen Zweifel, ob hier Kosten und Nutzen durch diese intelligenten Messeinrichtungen in einem guten Gleichgewicht sind. Zudem sind auch die notwendigen Bestimmungen zum Datenschutz in diesem Bereich besonders zu beachten.

Im Gebäudebereich ist eine Steigerung der Energieeffizienz durch Renovierung vorgesehen. Zudem soll eine Art 'intelligente Gebäudefinanzierung' eingeführt werden, um die private Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudebereich zu fördern. Was die Renovierung von bereits bestehenden Gebäuden angeht, so muss mit besonderem Bedacht auch auf entsprechende Verpflichtungen für Nachrüstungen, Einbauten und andere gebäudetechnische Maßnahmen vorgegangen werden. Eine Weiterführung der Verpflichtung, dass bei Bau, Verkauf oder Vermietung ein entsprechender Energieausweis vorgelegt wird, der aktuelle Werte über die Energieeffizienz eines Gebäudes enthält, sollte reichen. Bereits heute achten Verkäufer und Vermieter auf entsprechend positive Energiedaten, da diese auch Gebäude und Wohnungen besser vermietbar bzw. verkaufbar halten. Eine Verpflichtung zur Verbesserung mit Kennzahlen und Fristen ist weder im Sinn der Bürgerinnen und Bürger noch im Sinn einer sinnvollen, schrittweisen Verbesserung der Energieeffizienz. Darüber hinaus ist auch die Schaffung eines 'Intelligenzindikators' eine zusätzliche Bürde für Verkäufer und Vermieter und auch Käufer und Mieter, denn sowohl der finanzielle Aufwand für Umrüstungen ist enorm als auch die Erreichung des grundsätzlichen Ziels von so genannten Low-Tech-Gebäuden."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at