ORF III am Mittwoch: Wintersport in „Quantensprung“ u. a. mit Toni Innauer, „science.talk” mit Biomechaniker Dieter Pahr

Außerdem: „Die Reliquien des Buddha“ in „kreuz und quer“

Wien (OTS) - Einen spannenden Programmabend im Zeichen der Wissenschaft mit neuen Ausgaben von „Quantensprung“ und „science.talk“ präsentiert ORF III Kultur und Information am Mittwoch, dem 18. Jänner 2017, ab 21.10 Uhr. Davor begibt sich Historiker und Indien-Experte Charles Allen in „kreuz und quer“ auf abenteuerliche Spurensuche nach den „Reliquien des Buddha“ (20.15 Uhr), die 1898 angeblich auf einem Landgut in Nordindien gefunden wurden.

Der Buddhismus gehört mit mehreren hundert Millionen Anhängerinnen und Anhängern zu den großen Weltreligionen. Als Gründer gilt ein Mann namens Siddhartha Gautama, der „historische Buddha“ – gestorben rund 400 Jahre vor Christi Geburt. Das nordindische Dorf Piprahwa gilt als einer der acht Orte mit Buddhas Asche. Charles Allen spürt der Frage nach, warum eine solche Gedenkstätte – sollte sie tatsächlich die Reliquien des echten Buddha enthalten haben – über Jahrhunderte völlig vergessen werden konnte. Dabei steht auch die frühe Geschichte des Buddhismus im Fokus der Dokumentation „Reliquien des Buddha“ von Steven Clarke.

Sekundenbruchteile entscheiden im Wintersport über Sieg oder Niederlage. Neben den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler ist das Material dabei ein entscheidender Faktor. In einer neuen Ausgabe von „Quantensprung“ (21.10 Uhr) zeigt Präsentator Andreas Jäger, wie viel Wissenschaft im Wintersport steckt. Vom Gleitreibungsverhalten des Skis auf Schnee, über die Aerodynamik im Windkanal bis hin zum richtigen Absprung gibt es zahlreiche ausgefeilte Analysemethoden, die gemeinsam mit dem ehemaligen Skispringer, Trainer und Sportdirektor des ÖSV, Toni Innauer, und Biophysiker Wolfram Müller von der Medizinischen Universität Graz, beleuchtet werden. Anschließend wechselt ORF III mit „science.talk“ in die numerische Biomechanik (22.00 Uhr). Der ehemalige Flugzeugbauer Dieter Pahr vermittelt angehenden Medizinern das große Potenzial moderner Computersimulation. Anhand dieser innovativen Technik kann der Biomechaniker Voraussagen über die Entwicklung von Krankheiten oder den Erfolg von Therapien treffen. Mit Gastgeberin Barbara Stöckl spricht er u. a. über die Zukunft der virtuellen Medizin und den Zusammenhang zwischen menschlichen Knochen und dem Flugzeugbau.

