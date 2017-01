„WELTjournal“ und „WELTjournal +“ am 18. Jänner: „USA – die Ära Obama“ und „Präsident Trump – Leben für den Erfolg“

Wien (OTS) - In wenigen Tagen geht in den USA die Amtszeit von Präsident Barack Obama zu Ende – und damit eine historische Ära. Der erste schwarze US-Präsident hatte bei seiner Wahl vor acht Jahren eine beispiellose Aufbruchsstimmung und international eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Die Erwartungen an ihn waren enorm – nicht alle konnte er erfüllen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Cornelia Vospernik – zeigt dazu am Mittwoch, dem 18. Jänner 2017, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „USA – die Ära Obama“ .

Um 23.05 Uhr zeigt das „WELTjournal +“ mit „Präsident Trump – Leben für den Erfolg“ (Details zur ORF-Live-Berichterstattung von der Inauguration des 45. US-Präsidenten unter presse.ORF.at) Trumps Aufstieg zum mächtigsten Mann der Welt: ein Mann aus wohlhabendem Elternhaus, der trotz wirtschaftlicher Misserfolge bis hin zur Insolvenz immer konsequent an seinem Sieger-Image gearbeitet hat. Die Geschichte eines begnadeten Selbstverkäufers. Die Inauguration des 45. US-Präsidenten Donald Trump zeigt ORF 2 am Freitag, dem 20. Jänner, ab 17.05 Uhr live, um 22.45 Uhr steht an diesem Tag noch ein „Universum History“ im Zeichen von „Abraham Lincoln – Der Weg zum US-Präsidenten“.

WELTjournal: „USA – die Ära Obama“

„WELTjournal“-Reporterin Christa Hofmann beleuchtet die Höhen und Tiefen der Ära Obama und zeigt die bewegendsten Momente seiner Amtszeit: Zu Wort kommen Polit-Analysten ebenso wie Wegbegleiter des scheidenden Präsidenten und seiner Frau Michelle, die wesentlich zu seinem Wahlerfolg beigetragen hat. Auch wenn die Bilanz durchwachsen ausfällt, hier in Europa bedauert eine überwältigende Mehrheit, dass Obamas Amtszeit zu Ende geht.

WELTjournal +: „Präsident Trump – Leben für den Erfolg“

Es ist eine radikale Zäsur, wenn der Immobilien-Magnat Donald Trump am 20. Jänner das Präsidentenamt von Barack Obama übernimmt. Der Unterschied in ihrer politischen Weltanschauung, ihrer Arbeitsweise und ihrem Charakter könnte kaum größer sein. Wird Trump die polarisierenden Ankündigungen seines Wahlkampfes tatsächlich wahr machen und wieviel wird vom Slogan „Make America Great Again“ bleiben?

