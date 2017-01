Aubauer: Unterstützen statt Entmündigen ist Ziel des neuen Erwachsenenschutzgesetzes

ÖVP-Seniorensprecherin: Vielen Senioren fällt ein Stein vom Herzen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Vielen Senioren fällt ein Stein vom Herzen! Sie brauchen keine Angst mehr haben, ohne Not komplett entmündigt zu werden, denn es gilt künftig der Grundsatz „Unterstützen statt Entmündigen“, zeigte sich heute, Dienstag, ÖVP-Seniorensprecherin Mag. Gertrude Aubauer erfreut über den Beschluss des Erwachsenenschutzgesetzes im Ministerrat. „Diesem Gedanken trägt auch die Änderung der Bezeichnung von Sachwalterschaft zu Erwachsenenschutz Rechnung.“

„Das neue Erwachsenenschutzgesetz dient dem Wohle der älteren Generationen.“ Der Regelungsbedarf sei schon hoch gewesen, verweist Aubauer darauf, dass sich die Zahl der Sachwalterschaften in den letzten zwölf Jahren auf etwa 60.000 verdoppelt hat.

Gerade die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung mache die Betreuung von alten und pflegebedürftigen Menschen besonders wichtig. Oft geht es für den Sachwalter um Fragen, die jeden Menschen betreffen, wie Behandlungsentscheidungen, Bankgeschäfte oder das Stellen von Anträgen auf eine Sozialleistung. Sofern Angehörige als Erwachsenenvertreter mit Fragen überfordert sind, können sie sich an Sachwaltervereine wenden. Ein gerichtlicher Erwachsenenschutzvertreter (der derzeitige Sachwalter) soll künftig nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden. In vielen Fällen wird diese Maßnahme überhaupt nicht erforderlich sein, gibt sich Aubauer überzeugt.

Neu beim geplanten Gesetz ist die Aufwertung der Sachwalter- bzw. der Erwachsenenschutzvereine, die künftig eine Drehscheibe der Rechtsfürsorge sind und deren Beratungsfunktion ausgeweitet wird. Im Rahmen eines „verpflichtenden „Clearings“ soll für jeden Betroffenen geprüft werden, welche Unterstützungsmaßnahme unbedingt erforderlich ist. So soll in jeder Situation die bestmögliche Lösung gefunden werden, damit jeder Mensch so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben führen kann!

Die Abgeordnete unterstrich auch die beispielhafte Einbeziehung aller Beteiligten wie Seniorenvertreter, Sachwaltervereine, Volksanwaltschaft, Anwaltschaft, Notariat, Behinderteneinrichtungen und Angehörige in die Neugestaltung des Erwachsenenschutzes.

„Mit dem Gesetz wird eine wichtige Forderung der Senioren erfüllt“, dankte Aubauer unter anderem Justizminister Wolfgang Brandstetter für die gute Zusammenarbeit und Volksanwältin Gertrude Brinek, die diese Problematik immer wieder öffentlich gemacht habe.

