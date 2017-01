Brunner zu Treibhausbilanz: Österreich hinkt 27 Jahre hinterher

Grüne: Bei Klimaschutz gibt es weder Plan B noch Planet B

Wien (OTS) - „Die heute vom Umweltbundesamt präsentierte Treibhausgasbilanz ist in höchstem Maße alarmierend“, urteilt Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen. In nur einem Jahr sind die Emissionen um satte 3,2 Prozent gestiegen. Sie liegen damit wieder ziemlich exakt auf dem Niveau von 1990. „Wir haben kein einziges Gramm CO2 eingespart“, betont Brunner.

Während EU-weit die Emissionen heute um 24 Prozent unter dem Stand von 1990 liegen, ist Österreich wieder zurück am Start. „Dies kommt einem Totalversagen der österreichischen Klimaschutzpolitik gleich“, urteilt Brunner und sieht die gesamte Bundesregierung in der Verantwortung: „Seit Beschluss des Klimavertrags von Paris ist in Österreich keine einzige neue Klimaschutzmaßnahme gesetzt worden. In allen Ressorts – rot und schwarz – wird seit Jahren abgewiegelt, vertagt und vertröstet. Die Rechnung für diese Verweigerungshaltung werden am Ende alle Österreicherinnen und Österreicher bezahlen müssen.“

Weichenstellungen müssen jetzt unverzüglich im Steuer- und Abgabensystem getroffen werden. „Wir leisten uns immer noch jährlich milliardenschwere Subventionen für die Klimakiller Öl, Kohle und Gas. Gleichzeitig schafft es unsere Bundesregierung in drei Jahren nicht, sich auf eine Reform des Ökostromgesetzes zu einigen. Diese Gestaltungsverweigerung führt uns in den Klimakollaps und wirtschaftlich aufs Abstellgleis, denn die Zukunft liegt bei den Erneuerbaren“, ist sich Brunner sicher.

„Ich appelliere an Bundeskanzler Kern und die gesamte Bundesregierung endlich diese klimapolitische Verweigerungshaltung aufzugeben, die den Österreicherinnen und Österreichern die Zukunft verbaut. Bei Klimaschutz gibt es weder Plan B noch Planet B. Wir brauchen jetzt langfristige Weichenstellungen und Sofortmaßnahmen in allen Sektoren. Von der angekündigten Integrierten Klima- und Energiestrategie erwarte ich mir konkrete Antworten auf die Frage, wie Österreich den Klimavertrag von Paris umsetzen wird und verbindliche Vorgaben für alle Sektoren“, sagt Brunner.

