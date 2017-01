Kaske betroffen vom Tod Bernard Ingrischs

Ehemaliger Leiter der AK Wien Abteilung Weiterbildungspolitik leistete Wichtiges für die Bildungschancen der ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS) - Betroffen vom Tod Bernard Ingrischs ist AK Präsident Rudi Kaske. Ingrisch war Geschäftsführer des BFI und leitete von 1987 bis 1998 die damalige Abteilung Weiterbildungspolitik in der Arbeiterkammer Wien. „Wir kannten ihn als Verfechter eines umfassenden Bildungsbegriffs, dem es um die Bildungschancen vor allem der angelernten Arbeiterinnen und Arbeiter und der einfachen Angestellten ging“, so Kaske. „Bernard sagte immer, Menschen können alles lernen, wenn die richtigen Bedingungen geschaffen werden. An den richtigen Bedingungen hat er erfolgreich gearbeitet.“

Schon in den 1990-er Jahren trat Bernard Ingrisch dafür ein, dass jeder Bildungsabschluss bis zur Matura kostenlos nachgeholt werden kann, erinnert Kaske: „Heute haben wir das für Basisbildung und für den Pflichtschulabschluss geschafft.“ Ebenso wurde Ingrischs Idee eines Qualitätssiegels für Weiterbildungskurse umgesetzt.

„An der Verwirklichung weiterer bildungspolitischer Ziele Bernards bleiben wir dran“, sagt Kaske – etwa an einer Woche bezahlter Freistellung aller ArbeitnehmerInnen für Weiterbildung.

„Wir werden Bernard in guter Erinnerung behalten“, so Kaske. „Mein Mitgefühl gehört seinen Angehörigen, Freundinnen und Freunden.“

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Peter Mitterhuber

(+43-1) 501 65-2347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at