Familiäre Wintersporttradition: Die NÖ Familienskitage 2017

Bohuslav/Schwarz: 50 Prozent Rabatt am 21. Jänner und 26. Februar in zahlreichen niederösterreichischen Skigebieten

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem NÖ Familienpass können sich Familien auch in dieser Wintersportsaison wieder an zwei Tagen über besonders familienfreundliche Tarife freuen. Denn wer an der Liftkassa einen NÖ Familienpass vorweist, erhält 50 Prozent Ermäßigung auf die reguläre Tageskarte.

Die beiden Landesrätinnen und Initiatorinnen Dr. Petra Bohuslav und Mag. Barbara Schwarz betonen die jahrelange Erfolgsgeschichte der „NÖ Familienskitage“: „Gemeinsame Familienzeit in Kombination mit günstigem Wintersportvergnügen sind ein Garant für viele Familien auf Niederösterreichs Pisten. Der NÖ Familienpass und die familienfreundlichen Skiregionen des Landes locken mit den NÖ Familienskitagen jedes Jahr große und kleine wintersportbegeisterte Menschen an. Auch heuer erwarten wir wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher.“

An beiden „NÖ Familienskitagen“ erwartet Familien in jeweils einem Skigebiet ein zusätzliches und kostenloses Rahmenprogramm. Am 21. Jänner 2017 bietet die NÖ Familienland GmbH in Mönichkirchen eine breite Palette zusätzlicher Möglichkeiten wie beispielsweise kostenlosen Punsch und Kinderpunsch zum Aufwärmen, Kinderschminken oder Schwungtuchspiele mit Freizeitpädagoginnen. In Kooperation mit der SNOW FUN Academy können Kinder ihren Mut und ihr Geschick auf der Piste bei Übungen am Start und in den Toren, Parallelslalom mit Jumps und Co unter Beweis stellen. Krönendes Highlight ist das Familienskirennen, bei dem tolle Preise warten und im Anschluss von Familien-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz bei einer feierlichen Siegerehrung überreicht werden. Bei ermäßigtem Skispaß inklusive kostenlosem Rahmenprogramm zahlt sich ein Besuch beim „NÖ Familienskitag“ somit doppelt aus.

Teilnehmende Skigebiete im Mostviertel: Annaberger Lifte, Lackenhof am Ötscher, Gemeindealpe Mitterbach (Bürgeralpe Mariazell im Kartenverbund); Wiener Alpen in Niederösterreich: Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee, Wunderwiese Puchberg am Schneeberg, Familienskiland St. Corona am Wechsel.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, e-mail c.fuchs @ noel.gv.at, NÖ Familienland, Veronika Berger, Bakk. Phil., Telefon 02742/9005-13513, e-mail Veronika.Berger @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Anita Quixtner, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse