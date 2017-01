NEOS zu Selbstbehalten: Es braucht ein Wahlrecht für alle Versicherten

Gerald Loacker: „Der Kanzler-Schnellschuss geht nicht weit genug. Die Menschen können selbst entscheiden, was gut für sie ist“

Wien (OTS) - Bundeskanzler Christian Kern will im heutigen Ministerrat die Abschaffung von Selbstbehalten für SVA-Versicherte durchsetzen. Für NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker geht dieser undurchdachte Vorschlag nicht weit genug, er fordert eine grundsätzliche Diskussion über das Thema: „Der Kanzler-Schnellschuss ist ein Fehler. Wir sollten allen Versicherten die Wahl lassen. Wer Selbstbehalte in Kauf nimmt, soll niedrigere Beiträge zahlen. Wer keinen Selbstbehalt will, zahlt einen höheren Prozentsatz.“ Loacker ist überzeugt, dass dieses Modell in allen Kassen ein gangbares Modell ist, auch in Gebietskrankenkassen.

„Warum sich Kern genau die SVA herauspickt, versteht niemand. Hier zeigt sich, dass es dem Kanzler wohl in erster Linie um Show und die Konfrontation mit dem Regierungspartner geht“, so Loacker. Schließlich zahlen auch die Versicherten der BVA, der SVB und der VAEB Selbstbehalte in der Krankenversicherung. „Eine gemeinsame Logik für alle österreichische Versicherte muss das Ziel sein. Kern bastelt an der nächsten Sonderlösung, was wieder zu neuen Besser- und Schlechterstellungen einzelner Gruppen führt.“ NEOS verlangen vehement gleiche Beiträge für gleiche Leistungen und kritisieren, dass 34 Krankenversicherungsträger jeweils nach eigenen Regeln arbeiten.



