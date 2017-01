Die Wollnys auf Kreditsuche

Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie

Geld regiert die Wollny-Welt

Ausstrahlung: Mittwoch, 18. Januar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II

Neuss am Rhein ist seit jeher das Zuhause der Wollnys. Doch wie lange noch? Die Großfamilie will umziehen und geht ihren Traum von einem neuen Eigenheim an. Dabei wird schnell klar: Ein neues Haus für so viele Personen zu finden, ist nicht leicht.

Der Entschluss ist gefasst: Die Wollnys ziehen aus! Jetzt stellt sich erst einmal die Frage, ob das zukünftige Eigenheim gemietet oder gekauft werden soll. So oder so ist dieser Schritt für Silvia und ihre Familie eine erhebliche finanzielle Belastung. Ohne einen Kredit aufzunehmen, können sie sich gar kein Haus leisten.

Während also Harald und Silvia bei der Bank versuchen einen Kredit zu bekommen, fangen Silvana und Sarafina schon mal mit der Suche nach einem Haus an und vereinbaren einen Termin mit einem Makler. Außerdem beschäftigt Sarafina und Peter immer noch ihr Kinderwunsch. Sarafina will unbedingt schwanger werden, doch auch das gestaltet sich schwieriger als gedacht...

Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: Die Wollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einem Dach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beiden Schwiegersöhnen in spe. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - ob Schule, Privates oder Freizeit - und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltags gemeinsam.

