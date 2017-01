AVISO: 3. Barbara Prammer-Symposium „Frauen.Arbeit.Zukunft.“ am 18. Jänner im Parlament

Wien (OTS/SK) - Zum Thema "Frauen.Arbeit.Zukunft." findet am 18. Jänner 2017 im Parlament in Wien das dritte Barbara Prammer-Symposium statt. Die Veranstaltung wird jährlich im Gedenken an die ehemalige Nationalratspräsidentin und Frauenvorsitzende von den SPÖ-Frauen, dem Sozialdemokratischen Parlamentsklub und dem Karl-Renner-Institut organisiert. ****

Grußworte sprechen Nationalratspräsidentin Doris Bures und Frauenministerin Sabine Oberhauser. Zu den Herausforderungen einer sozialen Arbeitswelt nehmen SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, die Direktorin des Karl-Renner-Instituts Maria Maltschnig und SPÖ-Frauensprecherin Gisela Wurm Stellung. Keynote-Sprecherin ist Ursula Huws, Arbeitssoziologin und Professorin für Arbeit und Globalisierung an der Universität Hertfordshire. Am Nachmittag finden Workshops zum Thema statt.

THEMA: „Frauen.Arbeit.Zukunft.“

WANN: 18. Jänner 2017, 10.00 bis 16.00 Uhr

WO: Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, A-1017 Wien

Infos zum Programm: https://frauen.spoe.at/story/3-barbara-prammer-symposium-frauenarbeitzukunft.

Anmeldung unbedingt erforderlich: Elisabeth Bessert, Tel.: 0664-8304354, elisabeth.bessert@spoe.at

