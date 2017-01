Peter Schneeberger ab 23. Jänner neuer ORF-Moderator der 3sat-„Kulturzeit“

Tiroler als Österreichs Vertreter im neuen vierköpfigen Moderatorenteam

Wien (OTS) - Ab 23. Jänner 2017 wird ORF-Kulturjournalist Peter Schneeberger als österreichischer Vertreter im neu zusammengestellten vierköpfigen Moderatorenteam das 3sat-Magazin „Kulturzeit“ präsentieren. Damit folgt Schneeberger auf Ernst A. Grandits, der die von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRF und ARD produzierte Sendung (werktäglich, 19.20 Uhr) von 1996 bis 2016 für den ORF moderierte. Neben dem gebürtigen Tiroler zählen auch Vivian Perkovic (ZDF) und Nina Mavis Brunner (SRF) zu den Neuzugängen, ARD-Präsentatorin Cécile Schortmann – seit 2008 dabei – bleibt der Sendung erhalten. Moderiert wird die „Kulturzeit“ abwechselnd, jeweils eine Woche lang aus dem Studio in Mainz.

Schneeberger: „Politischstes Kulturmagazin und kulturbegeistertstes Politikmagazin“

„Den Reigen des neuen Moderatorenteams bei der ‚Kulturzeit‘ eröffnen zu dürfen, ist eine große Ehre“, sagt Peter Schneeberger. „Die Sendung ist das politischste Kulturmagazin und das kulturbegeistertste Politikmagazin, das es am deutschsprachigen Fernsehmarkt gibt. Politik im Vergrößerungsglas der Kunst und Kultur unter dem Aspekt gesellschaftspolitischer Entwicklungen zu betrachten, ist ein ungemein fruchtbarer Ansatz, unsere im Umbruch befindliche Welt besser zu verstehen. Das macht die Sendung ‚Kulturzeit‘ für mich so wichtig und spannend! Ich freue mich auf den Start, die neuen Kollegen und die vielen neuen Gesprächspartner“, so Schneeberger.

Nach Peter Schneebergers Auftaktwoche wird ab 30. Jänner Vivian Perkovic für das ZDF das erste Mal die „Kulturzeit“ moderieren und folgt damit auf Vorgängerin Tina Mendelsohn. Für das Schweizer Fernsehen SRF übernimmt dann, ab 6. Februar, Nina Mavis Brunner, die Andrea Meier ablöst. Ab 13. Februar moderiert Cécile Schortmann für die ARD das erste Mal im Jahr 2017.

Die Neubesetzung des „Kulturzeit“-Moderatorenteams führt die 2016 begonnene Weiterentwicklung des 3sat-Magazins fort und stärkt die einzigartige Partnerstruktur der Gemeinschaftssendung von ZDF, ORF, SRF und ARD.

Zur Person Peter Schneeberger

Peter Schneeberger wurde 1972 in Zell am Ziller/Tirol geboren und studierte von 1992 bis 1996 in Salzburg, Berlin und Wien Musikwissenschaften und Germanistik. Derzeit leitet er das Ressort „Musik und Theater“ der aktuellen Kultur im ORF Fernsehen und berichtet von den wichtigsten Opern- und Theaterpremieren. Von 2012 bis 2014 moderierte Schneeberger die „matinee“ am Sonntag in ORF 2, seit 2013 präsentiert der Kulturjournalist die Reihe „Orte der Kindheit“ und seit 2015 die Theaterübertragungen des ORF. Seine journalistische Ausbildung absolvierte der Tiroler im Nachrichtenmagazin „profil“, wo er von 1999 bis zu seinem Wechsel in den ORF 2009 als Kulturredakteur über die Opern- und Theaterbranche berichtete und Artikel über die großen Restitutionsfälle der Zweiten Republik sowie kulturpolitische Themen veröffentlichte. Neben seiner Arbeit bei „profil“ publizierte Schneeberger in dem Schweizer Wochenmagazin „Die Weltwoche“ sowie in der deutschen Tageszeitung „Die Welt“.

