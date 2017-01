Jobs4NEWCOMERS – die Jobplattform für Flüchtlinge

Um bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu helfen, hat der Samariterbund eine kostenlose Jobplattform speziell für junge Flüchtlinge entwickelt.

Wien (OTS) - In den letzten beiden Jahren sind zigtausende Frauen, Kinder und Männer auf der Flucht vor Krieg und Terror nach Österreich gekommen. Der Samariterbund hat mit einem Dach über dem Kopf, Essen und medizinischer Versorgung für diese Menschen schnelle Hilfe geleistet. Heute müssen den Flüchtlingen Chancen auf ein würdiges Leben in Österreich geboten werden – dazu gehört auch eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt.

"Aus unserer Arbeit mit Geflüchteten wissen wir, wie wichtig es für diese Menschen ist, einen Arbeitsplatz zu finden und für ihr eigenes Auskommen sorgen zu können", sagt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. Sowohl den derzeitigen als auch den ehemaligen BewohnerInnen der über 40 Samariterbund-Flüchtlingseinrichtungen ist dies das wichtigste Anliegen. "Viele der Flüchtlinge bringen Berufserfahrungen und Sprachkenntnisse mit, die für österreichische Firmen wertvoll sind", so Reinhard Hundsmüller.

Damit das Potenzial der Flüchtlinge für die Wirtschaft besser genützt werden kann, übernimmt der Samariterbund auch hier Verantwortung. Es wurde eine Jobbörse entwickelt, die Flüchtlinge mit Unternehmen in ganz Österreich vernetzt – und das für alle Beteiligten vollkommen kostenlos: http://www.jobs4newcomers.at

Arbeitgeber können Stellenangebote für Jobs, Lehrstellen und Praktikumsplätze inserieren, für die sich Flüchtlinge direkt über die Plattform bewerben können. Die Registrierung erfolgt in wenigen Schritten.

Selbstverständlich steht Jobs4NEWCOMERS allen Flüchtlingen in Österreich offen. Auf der Plattform sind auch rechtliche Informationen zu Arbeitsmöglichkeiten für AsylwerberInnen, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte sowie Informationen zu Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für DienstgeberInnen zu finden.

Jobs4NEWCOMERS wurde durch Mittel der ORF-Spendenplattform HELFEN. WIE WIR unterstützt.

Weitere Informationen unter: jobs4newcomers @ samariterbund.net

