Wien neu denken: Start von drei neuen Innovationsgruppen

Wien (OTS/RK) - Das im Herbst 2016 von der Wiener Stadtregierung und –verwaltung beauftragte Reformprogramm „Wien neu denken“ nimmt an Fahrt auf. Zahlreiche Maßnahmen zur Optimierung und Einsparung innerhalb der Stadtverwaltung werden bereits umgesetzt: Zuletzt etwa die Schließung des unwirtschaftlich gewordenen Sägewerkes Hirschwang, die Reform des Theaterdienstes oder die Neuaufstellung des Bürgerdienstes der Stadt Wien. Darüber hinaus sollen Ende Jänner im Gemeinderat Zusammenlegungen von Magistratsabteilungen (MA 26 – Datenschutz, Informationsrecht und Personenstand mit MA 63 – Gewerbewesen und rechtliche Angelegenheiten des Ernährungswesens; MA 1 - Allgemeine Personalangelegenheiten mit MA 2 – Personalservice) beschlossen werden.

Im Zuge von „Wien neu denken“ erarbeiten in Innovationsgruppen ExpertInnen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft konkrete Lösungsvorschläge für groß angelegte Strukturreformen. Nachdem bereits im Dezember die erste Innovationsgruppe zum Thema „Deregulierung und Vereinfachung“ gestartet ist, nehmen im Jänner 2017 drei weitere Innovationsgruppen ihre Arbeit auf. Die bearbeiteten Themen sind die Bezirksreform, Stadtteil- und Grätzlarbeit sowie die Neuorganisation der Struktur und Steuerung der Stadtverwaltung. Die Endergebnisse der Gruppen werden im Sommer 2017 vorliegen.

Näher an BürgerInnen: Stadtteil- und Grätzlarbeit

Eine Innovationsgruppe widmet sich der Stadtteil- und Grätzlarbeit. Sie wurde von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Stadträtin Ulli Sima beauftragt. Diese vom Leiter des Stadtservice Wien, Walter Hillerer, geleitete Innovationsgruppe wird bestehende Angebote zur Stadtteil- und Grätzlarbeit analysieren und im Lichte der stark wachsenden Stadt neu konzeptionieren. Dabei werden Inhalte erarbeitet, mit denen die Stadt in den Grätzln für die BürgerInnen präsent sein soll. Die Stadt möchte stadtteilbezogene Leistungen zukünftig auch stärker durch Apps anbieten. Gleichzeitig muss es im Zeitalter der Digitalisierung auch niederschwellige Angebote und eine aktive persönliche Kontaktaufnahme der Stadt mit den Menschen geben. Zudem sollen Menschen durch Partizipationsmodelle besser eingebunden und befähigt werden. Zusätzlich sollen die Angebote in den Stadtteilen und Grätzln besser vernetzt werden, um Kosten zu sparen – etwa durch die Bündelung von Hotlines.

Wiener Bezirke neu gedacht

Eine weitere, von Bürgermeister Michael Häupl beauftragte und von SPÖ-Klubobmann Christian Oxonitsch und Grünen-Klubchef David Ellensohn geleitete Innovationsgruppe beschäftigt sich mit einer Bezirksreform. Im Zuge dessen wird über die künftige Anzahl der BezirksrätInnen ebenso wie über die Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Bezirken nachgedacht. Unter dem Schlagwort „Amtshäuser 2030“ wird erarbeitet, wie die Magistratischen Bezirksämter mit einem Mix aus permanenten und mobilen Service Centern, mobilen Bürgerbüros oder Amtsterminals näher zu den BürgerInnen vor Ort kommen können. Gleichzeitig sollen durch Nutzung der Digitalisierung, ein Denken in Regionen und einem gezielten Regionalmanagement Kosten in der Verwaltung gespart werden.

Effizientere Verwaltung: Struktur und Steuerung der Stadt

Eine der weitreichendsten Innovationsgruppen in „Wien neu denken“ befasst sich im Auftrag von Magistratsdirektor Erich Hechtner mit der Neuorganisation der Struktur und Steuerung der Wiener Stadtverwaltung. In dieser von Eva Rosenauer-Albustin, Magistratsdirektion – Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit, geleiteten Innovationsgruppe wird die Steuerung und Struktur der Wiener Stadtverwaltung neu gedacht. Dabei werden die Kernaufgaben und die Organisationsform der Verwaltung im Sinne eines Zukunftsbildes für die Wiener Stadtverwaltung neu definiert. Ziel ist eine Strukturbereinigung, Verschlankung, Optimierung und Serviceorientierung. So sollen etwa zusammengehörende Bereiche zusammengeführt werden und effektivere Steuerungsmechanismen etabliert werden. Auch über gemeinsam genutzte Dienstleistungen (Shared Services) sollen Synergien in der Verwaltung genutzt werden.

Alle Innovationsgruppen arbeiten an dem gemeinsamen Ziel, die Dienstleitungsqualität der Stadt auf dem Weg zur 2-Millionen-Metropole auf hohem Niveau zu halten und gleichzeitig einen Beitrag zur Optimierung der Verwaltung in Hinblick auf Wirtschaftlichkeit zu leisten.

(Schluss) jai

Rückfragen & Kontakt:

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Timon Jakli

Telefon: 01 4000 75162

Email: timon.jakli @ wien.gv.at