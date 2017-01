Währing: Konzertabend „Wiener Musik bei Kerzenschein“

Wien (OTS/RK) - Der seit 1996 aktive Kultur-Verein „Wiener Klang“ widmet sich sowohl der „Pflege der Wiener Musik in all ihren Ausprägungen“ als auch der Förderung junger Talente. Besonders setzt sich diese Vereinigung für die Bewahrung und Verbreitung des althergebrachten Wienerliedes ein. Am Mittwoch, 18. Jänner, geht der nächste „Wiener Klang“-Abend im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) über die Bühne. Das vergnügliche Konzert im Festsaal (im 2. Stock) beginnt um 17.00 Uhr. Einlass: ab 16.30 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung mit dem Titel „Wiener Musik bei Kerzenschein“ ist frei. Die Organisatoren bitten um Spenden des Publikums. Information und Anmeldung: Telefon 02231/64 727.

Sechs Künstlerinnen und Künstler machen bei dem „wienerischen“ Programm mit: Anna Baxter, Isabella Lechner, Halina Piskorski, Silvester Janiba, Helmut Hutter und Michael Perfler. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Auskünfte wegen der vielfältigen Kultur-Termine im „Währinger Rathaus“ erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 118 oder per E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Wiener Klang“:

www.wienerklang.at

Veranstaltungen im 18. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

