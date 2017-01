Windkraft Simonsfeld produziert 2016 mehr Strom denn je

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr hat die Windkraft Simonsfeld fast 380 Millionen kWh Windstrom produziert - mehr als in jedem anderen Jahr der Firmengeschichte. Möglich war die Steigerung vor allem durch die Inbetriebnahme von neun Dreimegawattanlagen zu Jahresanfang. Die produzierte Strommenge entspricht dem Jahresverbrauch von mehr als 95.000 österreichischen Durchschnittshaushalten. Dieses Ergebnis konnte trotz eines eher schwachen zweiten Wind-Halbjahres erreicht werden. Zu Jahresende lag die Produktion um 7,5 % hinter den auf langjährige Ergebnisse gestützten Planzahlen.

Kräftige Produktionssteigerungen geplant

Heuer will die Windkraft Simonsfeld ihre Vorjahresproduktion um satte 14 % übertreffen. Produktionsziel sind 432 Millionen kWh – Strom für mehr als 108.000 Haushalte. Möglich wird diese Steigerung durch das erste volle Betriebsjahr unserer Windparks Simonsfeld II und Rannersdorf II sowie durch eine neue Anlage. Anfang 2017 erwarb die Windkraft Simonsfeld ihre erste Windkraftanlage in Oberösterreich:

Die Zweimegawattanlage am Steiglberg im Innviertel soll eine Jahresproduktion von 3,3 Mio. kWh erreichen.

Steigerung der Produktionskapazität um 40 % bis 2018

Weitere Zubauten in unserem Kraftwerkspark sind in Sichtweite: Ende 2017 wollen wir die Bauarbeiten für elf neue Dreimegawattanlagen in Angriff nehmen: Sieben Windkraftwerke bringen wir 2018 in Kreuzstetten und vier Anlagen in Dürnkrut-Götzendorf ans Netz. Damit können wir unsere Stromproduktion auf über 530 Mio. kWh jährlich erhöhen – eine Steigerung um knapp 40 % gegenüber dem vergangenen Jahr.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 78 Windkraftwerke in Österreich, zwei in Bulgarien sowie ein Photovoltaikkraftwerk in der Slowakei. Sie befindet sich im Eigentum von rund 1.777 Aktionären. Beteiligungen am Unternehmen können über einen internetgestützten Handelsplatz unter www.wks-handelsplatz.at erworben werden. www.wksimonsfeld.at

