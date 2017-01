117.000 Einsätze im Jahr 2016

Im Durchschnitt fuhren die ARBÖ-Pannenhelfer im vergangenen Jahr österreichweit 320 Mal pro Tag aus.

Wien (OTS) - 2016 hatten die ARBÖ-Pannenfahrer ein arbeitsreiches Jahr: 117.000 mal mussten österreichische Autofahrer die Pannenhotline 123 wählen, damit ihr auf der Straße liegen gebliebenes Fahrzeug wieder flott gemacht werden konnte. Dies entspricht einer Steigerung von rund 3% im Vergleich zum vergangen Jahr. In nahezu fast allen Fällen konnten die Technik-Experten des ARBÖ die Pannen direkt vor Ort beheben, und die ARBÖ-Mitglieder ohne Zeitverlust ihre Fahrt beginnen bzw. fortsetzen. Am häufigsten streikten die Batterien (34%), gefolgt von Reifenreparaturen und Elektronik-Problemen.

Zu den Hilfeleistungen auf der Straße kamen noch sämtliche Dienstleistungen die in den österreichweit mehr als 89 Prüfzentren durchgeführt wurden: So führten die ARBÖ-Techniker bei knapp 200.000 Fahrzeugen die §57a-Begutachtung durch. Aber auch Dienstleistungen wie Fahrwerksvermessung (10.092), Windschutzscheiben-Reparatur (4.251) und die Wartung der Klimaanlage (10.212) wurden von ARBÖ-Mitgliedern häufig in Anspruch genommen.

„Diese Zahlen belegen, welch wichtige Aufgabe der ARBÖ als Automobilklub übernimmt. Durch unser österreichweit engmaschiges Netz an Technikern, die rund um die Uhr schnell beim defekten Fahrzeug sein können, ist kompetente Hilfeleistung garantiert“, so ARBÖ-Generalsekretär KommR Mag. Gerald Kumnig. Und der Ausbau des Mitgliederservice geht auch 2017 stetig weiter: Neben der Modernisierung mehrerer Prüfzentren wird auch die Fahrzeugflotte den steigenden Bedürfnissen der Autofahrer angepasst.

