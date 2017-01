Ausblick auf „Beer Affairs“: Brau Union Österreich präsentiert edle Bierspezialitäten

Linz (OTS) - In wenigen Wochen ist es soweit: Gegründet 2016 als Event-Serie rund um Bier als High Class-Produkt, geht „Beer Affairs“ am 7. Februar 2017 in die nächste Runde. Die „Wiener Biershow“ zeigt edle, ungewöhnliche Biere im Rahmen eines stilvollen Events, das allen Interessierten gegen einen Eintrittspreis von 16 Euro (Vorverkauf unter www.beer-affairs.at) bzw. 20 Euro (Abendkasse) offen steht und sich von den üblichen Bierverkostungen und Messen abhebt – auch durch die Location im noblen Wiener Marriott Hotel. Auch die Brau Union Österreich wird mit feinen Bierspezialitäten fernab vom Mainstream vertreten sein.

Die Brau Union Österreich, die durch ihren traditionellen „Bierkulturbericht“ weiß, dass Bier in Österreich im Vergleich zu den meisten anderen Ländern in Europa einen besonders hohen Stellenwert hat, beteiligt sich mit ausgesuchten österreichischen Spezialitäten an dieser Veranstaltung: „Besonders in den letzten Jahren haben wir ein wachsendes Interesse an Bierkultur festgestellt – das zeigt sich unter anderem an großem Interesse und guter Auslastung der Biersommelier-Kurse in der Spezialitäten-Manufaktur Kaltenhausen, aber natürlich auch an der anhaltend starken Nachfrage nach Bierspezialitäten,“ sagt Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl. „Die Bierliebhaber dürfen bei ‚Beer Affairs‘ auf Spezialitäten aus der Spezialiäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen ebenso wie auf ein Bier mit Geschichte aus Schwechat, das Top-Pils der gehobenen Gastronomie aus dem Hause Reininghaus ebenso wie auf Meisterwerke der Brauerei Zipf gespannt sein.“

Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen präsentiert außergewöhnliche Genussmomente

Gegründet 1475, ist die Brauerei in Kaltenhausen die älteste Salzburgs. Seit 2011 widmet sich der Standort mit einer feinen Spezialitäten-Manufaktur und einem Schulungszentrum ganz der Bierkultur. Das Hofbräu trägt regelmäßig mit limitierten Sondereditionen zur Biervielfalt bei. Bei der Wiener Biershow „Beer Affairs“ wird die Sorte 1475 Pale Ale zu verkosten sein, eine Spezialität, gebraut nach traditioneller, obergäriger Art. Außerdem wird eine wahre Rarität – die neueste Limited Edition aus dem Hofbräu Kaltenhausen, abgefüllt in edle 0,75l-Flaschen – zu verkosten sein:

„Kaltenhausen Edition Bernardus Tripel“, nach dem ursprünglichen Brauverfahren eines Belgisch Tripel gebraut, mit den charakteristischen Aromen der Belgischen Abbex Hefe und duftig frischen Noten aus der Kellerhopfung mit den Hopfensorten Hüll Melon und Mandarina Bavaria.

Biergenuss in Anlehnung an einen weltberühmten historischen Bierstil

Die Braustadt Schwechat hat Tradition: Vor mehr als 175 Jahren hat hier die Geschichte des modernen, untergärigen Lagerbiers begonnen. Mit seiner Erfindung des „Wiener Bierstils“, eines völlig neuen Biertyps, und der Entwicklung bahnbrechender Produktions- und Kühlmethoden stieg der Schwechater Braumeister Anton Dreher zu einem der erfolgreichsten Brauherren des „Goldenen Wiener Bierjahrhunderts“ auf. Seither verbindet man Schwechater Bier überall auf der Welt mit höchstem Biergenuss und besonderer Frische – noch heute kommen aus Schwechat feinste Bierspezialitäten, die gerade auch in der Gastronomie großen Anklang finden. Bei „Beer Affairs“ präsentiert Schwechater das „Wiener Lager“, dessen Rezept an den historischen Bierstil angelehnt ist.

Steirisches Pils für höchste Ansprüche

Das Reininghaus Jahrgangspils gilt als das wahre Gourmet-Bier. Das Verkosten des neuen Jahrgangs bietet im Spätherbst immer wieder aufs Neue einen ganz besonderen Höhepunkt für Biergenießer. Zur Vorfreude auf das Geschmackserlebnis mischt sich die Neugierde auf die einzigartigen Besonderheiten des aktuellen Jahrgangs. Abhängig vom Jahrgangscharakter der Leutschacher Aromahopfen-Sorte Celeja, aus der es exklusiv gebraut wird, präsentiert sich das Reininghaus Jahrgangspils jedes Jahr auf unvergleichliche Weise. Der Jahrgang 2016, der bei der „Beer Affairs“ zu verkosten ist, zeichnet sich durch eine leuchtend strohgelbe Farbe und blendend weißen, feinporigen Schaum aus. In der Nase finden sich deutlich – jedoch nicht aufdringlich – die klassischen Hopfenaromen. Im Antrunk erschließt sich schrittweise ein großes, blumiges Aromaspektrum auf schlankem Malzkörper.

Meisterwerke aus der Brauerei Zipf für Genusstrinker

Die Brauerei Zipf stellte im Herbst 2016 einmal mehr ihre Innovationskraft unter Beweis und präsentierte unter dem Namen „Meisterwerke der Brauerei Zipf“ gleich zwei limitierte Spezialitäten, die Biergenießer überraschen und begeistern werden. Damit möchte Zipfer aber eine ganze Serie starten – eine Serie limitierter Spezialitäten, die jährlich im Herbst zur Hopfenernte präsentiert wird, mit einem ausgewählten „Naturhopfen des Jahres“ arbeitet und somit mit immer unterschiedlichen geschmacklichen Finessen aufwartet. Besucher der „Beer Affairs“ erwartet das Zipfer Meisterwerke Pils sowie das Zipfer Meisterwerke Pale Ale, beide veredelt mit dem Naturhopfen des Jahres 2016 „Calypso“.

Trend zu edlen, exklusiven Spezialitäten hält an

„Kleine, feine, exklusive Biere abseits des Mainstreams finden immer mehr Anhänger – wie man auch am fast weltweiten Trend ‚Craft Beer‘ sieht. Durch unsere Spezialitäten-Manufaktur in Kaltenhausen oder durch das belgische Abteibier Affligem haben wir die Möglichkeit, mit außergewöhnlichen Bierkreationen aufzuzeigen – und leisten damit einen wertvollen österreichischen Beitrag zur Bierkultur und ihrer beachtlichen Vielfalt“, meint Markus Liebl abschließend.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser oder Zipfer und für regionale Marken wie Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.200 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und 5 Mio. Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

