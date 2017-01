ÖBB schaffen neue Lokomotiven für den Güterverkehr an: Bestbieter ist Siemens

Wien (OTS) - Die ÖBB investieren in die Zukunft des Güterverkehrs. Dies erfordert eine regelmäßige Erneuerung des Fuhrparks und entsprechende Fahrzeugbeschaffungen. Derzeit läuft ein Vergabeverfahren für eine Rahmenvereinbarung zur Lieferung von modernen Lokomotiven. Der Gegenstand der Rahmenvereinbarung ist die Lieferung von bis zu 200 Elektrolokomotiven.

Die Bestbieterermittlung erfolgte am Mittwoch, dem 11. Januar 2017, am 16. Januar 2017 wurde von den ÖBB die Entscheidung über den zukünftigen Partner der Rahmenvereinbarung den Bietern bekannt gegeben: Der in Aussicht genommene Bestbieter ist die Siemens AG Österreich. Alle Bieter wurden bereits informiert. Mit der Zustellung über die Mitteilung des Vergabeergebnisses hat gleichzeitig eine 10-tägige Stillhaltefrist begonnen. Danach erfolgt die endgültige Vergabe.

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

