boon jetzt via Apple Pay in Frankreich verfügbar

Erste voll digitalisierte mobile Bezahllösung in Frankreich / Unabhängig von Banken und Netzbetreibern; basierend auf digitaler Prepaid-MasterCard

Aschheim (München) (ots) - Wirecard führt heute seine mobile Bezahllösung "boon." in Frankreich ein. Nach der Einführung auf dem britischen Markt im Mai vergangenen Jahres, ist Frankreich nun der erste Markt innerhalb der Eurozone, wo boon mit Apple Pay genutzt werden kann. Die voll digitalisierte mobile Bezahl-App ermöglicht Kunden ab heute mobile Zahlungen, die einfach, sicher und schnell getätigt werden können.

boon basiert auf einer automatischen App-to-Wallet-Integration über einen Prepaid Account mit einer digitalen MasterCard, die von Wirecard Card Solutions herausgegeben wird. So können Nutzer ihr Konto per Banküberweisung, Debit- oder Kreditkarte aufladen. Die mobile Zahlungs-App funktioniert an jedem NFC-fähigem Kassenterminal, das MasterCard Kontaktlos akzeptiert.

Sicherheit und Datenschutz stehen im Mittelpunkt von Apple Pay. Wenn User eine Kredit- oder Debitkarte mit Apple Pay benutzen, werden die eigentlichen Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert. Stattdessen wird eine eindeutige Device Account Number erstellt, verschlüsselt und im Secure Element des Geräts sicher gespeichert. Jede Transaktion wird mit einem einmaligen, transaktionsspezifischen dynamischen Sicherheitscode autorisiert.

"Durch die Einführung von boon mit Apple Pay in Frankreich, können noch mehr Nutzer in Europa eine neue Dimension mobiler Zahlungen erleben, ohne Kunde einer bestimmten Bank zu sein. Anwenderfreundlichkeit und höchste Sicherheitsstandards machen boon zu einer hochmodernen Bezahllösung", sagt Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard.

Apple Pay ist leicht einzurichten, und Nutzer kommen auch weiterhin in den Genuss aller Prämien und Vorteile, die von Kredit- und Debitkarten geboten werden. In Läden funktioniert Apple Pay mit iPhone 6, iPhone 6 Plus und späteren Versionen, iPhone SE und Apple Watch. User, die boon außerhalb Frankreichs nutzen möchten, können dafür das Level "boon. PLUS" wählen, das keine zusätzlichen Kosten beinhaltet.

Weitere Informationen über Apple Pay finden Sie auf: http://www.apple.com/fr/apple-pay/ Näheres über boon: www.boonpayment.com

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Rückfragen & Kontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz @ wirecard.com