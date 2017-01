ELS Austria bietet Online-Lizenzierung für Kleinstmengen

ELS Verpackungsticket® einfach und sicher online abschließen

Wien (OTS) - 17.01.2017. Die österreichische Verpackungsverordnung besagt es ganz deutlich: Alle Inverkehrbringer müssen ihren Beitrag zur nachhaltigen Verpackungsentsorgung leisten. Das gilt auch für Hersteller, Vertreiber und Importeure, die nur kleine Mengen an Verpackungen in den Markt bringen wie z. B. Onlinehändler.

Mit dem ELS Verpackungsticket® bietet die ELS jetzt die Möglichkeit, auch kleine Verpackungsmengen rechtskonform zu lizenzieren. Unter

https://www.els-verpackungsticket.at können Hersteller und Vertreiber

ihre Verpackungen ab sofort ganz bequem, ohne Mindestmenge und ohne Laufzeitvertrag lizenzieren. Ab einem Betrag von 9,- Euro für Kleinstmengen bis zu einer Obergrenze von 1.000,- Euro erfüllt die ELS Austria die Verpflichtungen ihrer Kunden aus der Verpackungsverordnung in ihrem Online-Shop einfach und rechtssicher.

„Über unser Onlineportal https://www.els-verpackungsticket.at geben Inverkehrbringer ihre Mengen ein, erhalten sofort einen attraktiven Preis und können den Vertrag umgehend online abschließen“, so Geschäftsführerin DI Eva Koller. „Mit unserem ELS-Verpackungsticket® befreien wir unsere Kunden ganz schnell, einfach und kostengünstig für die Mengen an Verpackungsmaterial, die sie in Österreich in Verkehr bringen. Dies gilt übrigens auch für ausländische Unternehmen, die in Österreich vertreiben.“

Über die ELS Austria GmbH:

Die ELS Austria GmbH wurde im Mai 2015 gegründet und hat zum 1. Juli 2016 den Bescheid für die Genehmigung als neues Sammel- und Verwertungssystem für Haushaltsverpackungen und gewerbliche Verpackungen in Österreich erhalten. Seit diesem Zeitpunkt entpflichtet die ELS Austria ihre Kunden als genehmigtes Rücknahme-und Verwertungssystem und bietet Dienstleistungen zu fairen Preisen an. Als Tochtergesellschaft der ASCON Resource Management Holding GmbH mit Sitz in Bonn/ Deutschland greift sie auf die Marktkompetenz der ELS GmbH in Deutschland zurück, einem weiteren Mitglied der ASCON Holding.

