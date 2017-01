emoji company GmbH verkündet Vereinbarung mit Sony Pictures Animation über den Film "The Emoji Movie"

Die emoji company GmbH und Sony Pictures Animation (SPA) verkündeten heute den Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung der zugunsten der emoji company eingetragenen Marke "emoji". Die Vereinbarung regelt die Nutzung der Bezeichnung "emoji" im Rahmen von SPAs weltweitem Merchandising Programm für SPAs anstehenden Film "The Emoji Movie", welcher am 11. August 2017 in die Kinos kommen soll.

Beide Partner werden jeweils ihre eigenen und eigenständigen Icons und Charaktere vermarkten und sprechen verschiedene Zielgruppen an.

"Wir freuen uns über diese Vereinbarung mit Sony Pictures", erklärt Marco Hüsges, CEO der emoji company. "Eine Verwechslungsgefahr im Markt ist nicht zu befürchten, denn SPA wird ihre eigens für den Film "The Emoji Movie" gestalteten Charaktere verwenden während die emoji company weiterhin ihre selbstgestalteten Icons verwenden wird, welche dem klassischen "Look & Feel" der bekannten Unicode-Icons entsprechen."

