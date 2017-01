Neues Volksblatt: "Alle gewinnen" von CR Christian HAUBNER

Ausgabe vom 17. Jänner 2017

Linz (OTS) - In seiner gestrigen Grundsatzerklärung hat Finanzminister Hans Jörg Schelling keine Zweifel daran gelassen, welcher Weg seiner Meinung nach in eine gute Zukunft führt. Kern seiner Ausführungen waren die Absage an neue Steuern und ein Plädoyer für staatliche Einsparungen. Dieser Weg mag — um bei der Metapher zu bleiben — am Anfang steinig und steil sein. Er ist aber der einzige, der tatsächlich zum Ziel und damit zu einem gesünderen Staatshaushalt und vor allem zu einem besseren Arbeitsmarkt und damit zu mehr Wohlstand für die Menschen führt.

Denn Entlastungen für Unternehmen und Investitionsanreize sind beileibe keine unangebrachten Privilegien für vermögende Firmeninhaber. Im Gegenteil, solche Attraktivierungen kommen dem Standort und damit allen Menschen zugute, Berufstätigen ebenso wie Pensionisten und vor allem auch jenen, die — aus welchen Gründen auch immer — des Sozialsystems in besonderem Maße bedürfen. Wenn man Unternehmen ermöglicht, mehr Umsatz zu machen, und es dadurch zu mehr Gründungen und Ansiedelungen kommt, was in weiterer Folge zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze führt, steigen auch die Steuereinnahmen. Dies wiederum führt dazu, dass Sozial- und Pensionssysteme einfacher finanzierbar werden. Wenn die Regierung es schafft, diese Vorhaben umzusetzen, ja dann würden alle gewinnen, Regierungsparteien inklusive.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at