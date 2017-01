Kurhaus Schärding in der Champions League.

Wien (OTS) - Mit Jänner 2017 wurde das Kurhaus der Barmherzigen Brüder in den erlesenen Kreis der HEALING HOTELS OF THE WORLD aufgenommen. Healing Hotels of the World ist eine internationale Qualitätsmarke, die führende Hotels und Resorts aus dem Bereich der ganzheitlichen Gesundheit unter einem Dach vereint.

Alle Häuser gelangen nur auf Einladung und ausschließlich bei Erfüllung strenger Kriterien in den sorgfältig ausgewählten Kreis, der weltweit die Spitze ganzheitlicher Kompetenzcenter darstellt. Healing Hotels of the World testet all seine Mitglieder, was es zu einer authentischen und vertrauenswürdigen Quelle für ganzheitliche Gesundheit macht. Neben den reinen Inhalten spielen Umgebung, Atmosphäre, Ernährung und der Umgang mit Ressourcen sowie die kulturelle und soziale Sensibilität eine wichtige Rolle in der Bewertung um eine Mitgliedschaft. Das Kurhaus der Barmherzigen Brüder punktet als Zentrum für Naturheilkunde besonders mit den Schwerpunkten Kneipp, Traditionelle Chinesische Medizin und Ayurveda, die alle drei mit höchster Authentizität und Professionalität angeboten werden. Ergänzend werden auch die mit der Grünen Haube ausgezeichnete, bio-zertifizierte Küche sowie die ökologische Nachhaltigkeit des gesamten Unternehmens hervorgehoben.

„Für uns ist diese Auszeichnung natürlich eine super Bestätigung unseres bisherigen Weges - zumal wir auch das einzige Hotel in OÖ sind. Gleichzeitig ist sie auch Auftrag, uns auf diesem Niveau weiter zu entwickeln“, freut sich Direktor Harald Schopf über diesen Erfolg.

Das Kurhaus der Barmherzigen Brüder beschäftigt 75 MitarbeiterInnen aus acht verschiedenen Nationen und bildet aktuell drei Lehrlinge aus. Mit rund 4.000 Gästen pro Jahr trägt es auch erheblich zur Wertschöpfung in der Barockstadt Schärding bei. Neben dem Kurhaus in Schärding ist der Orden der Barmherzigen Brüder in Österreich an mehr als 20 Standorten vertreten. Gemeinsam mit über 6.500 MitarbeiterInnen betreibt man Krankenhäuser, Einrichtungen im Bereich betreutes Wohnen, Lebenswelten für behinderte Menschen, eine Therapiestation für Drogenkranke und ist in unterschiedlichen Kooperationsprojekten weltweit aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

KURHAUS SCHÄRDING BARMHERZIGE BRÜDER

Petra Schredl, Marketing & PR

+43 (0)7712-3221-415

petra.schredl @ bbschaerd.at

www.kurhaus-schaerding.at