Einladung zur Pressekonferenz und Präsentation des Swiss Premium Dry Gins „The ALPINIST“

Donnerstag, 19. Jänner 2017, 18:00 Uhr, im Kitzbühel Country Club

Österreich (OTS) - Wir freuen uns, Sie anlässlich der 77. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel zur Präsentation des Swiss Premium Dry Gins „The ALPINIST“ mit den Ski-Stars Marco Büchel und Marc Digruber einzuladen.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich willkommen und anschließend zur Hahnenkamm Warmup-Party im Kitzbühel Country Club eingeladen.

Donnerstag, 19. Jänner 2017, 18:00 Uhr, im Kitzbühel Country Club

Ihre Gesprächspartner:

Stephan Marti – Food Innovator und Inhaber von „The Alpinist AG“ Marco Büchel - ehemaliger Skirennläufer aus Liechtenstein - ist Werbetestimonial für den Swiss Premium Dry Gin „The ALPINIST“ Marc Digruber – aktueller österreichischer Skirennläufer – ist Werbetestimonial für die Chilisauce Baergfeuer.

Die beiden Werbetestimonials und Skistars stehen Ihnen für Fotos und Interviews gerne zur Verfügung.

Akkreditierungen bis 18. Jänner unter: event @ leadersnet.at

„The ALPINIST“ – SWISS PREMIUM DRY GIN

Verfeinert mit der Seele der Alpen. Inspiriert von der atemberaubenden Natur der Schweizer Alpen, ist dieser Gin, was sein Name verspricht – ein echter Alpinist. Schon beim Eingießen verströmt der Alpinist eine frische, würzige Aromatik, die an eine sonnige Bergwiese erinnern.

Mit Zitrusnoten und den typischen Alpenkräutern Arnika, Frauenmantel und Distel. Warm, süss und pfeffrig, im Hintergrund eine helle Wacholderaromatik.

Am Gaumen sehr würzig. Es herrsch ein ausgewogenes Spiel von Zitrus, Pfeffrigkeit und Kräutern der Bergwelt. Elegant, mächtig und langanhaltend im Abgang. Hier vereinen sich Tradition, Individualismus und Geschmack in einem echten Swiss Premium Gin.

www.the-alpinist.com

