Schneeberger: „Krismers wilder Rundumschlag zeigt deutliche Nervosität der Grünen“

St. Pölten (OTS) - „Was ist in die Klubobfrau der Grünen NÖ gefahren, dass sie wie wild um sich schlägt? Zuerst hat sie mit ihren haltlosen Unterstellungen bezüglich der Erwin Pröll-Stiftung versucht, den Landeshauptmann anzupatzen. Dann mit dem falschen Vorwurf des Rechtsbruchs versucht, die gesamte NÖ Landesregierung in Misskredit zu bringen. Und heute versucht sie die Direktorin des Landesrechnungshofs in das schiefe Licht der Subjektivität zu rücken. Auch wenn es ihr nicht passt: Fakt ist, dass der Landesrechnungshof auf Anregung von Landtagspräsidenten Penz tätig geworden ist und seine Wahrnehmungen zur Stiftung dargelegt hat. Und dabei hat der Rechnungshof ganz klar festgestellt, dass keine missbräuchliche Verwendung von Landesgeldern vorliegt! Damit wird bestätigt, dass alles rechtmäßig und korrekt abgelaufen ist. Dass sich die Grünen über dieses Ergebnis nicht freuen, da damit ihr Skandalisierungsgebäude zusammenbricht, mag verständlich sein. Aber auch wenn sich Klubobfrau Krismer dazu berufen fühlt - klar ist, dass sie weder Rechtsinstanz noch das Jüngste Gericht ist!“, kommentiert Klubobmann Mag. Klaus Schneeberger heutige Aussagen Krismers.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

02742/9020 DW 1400

www.vpnoe.at