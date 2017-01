VP-Benger: Volle Unterstützung aus Kärnten für Schelling-Reformpläne

Wir brauchen Wirtschaftswachstum und Wirtschaft braucht dafür Entlastung. Neue SPÖ-Steuern sind Arbeitsplatz-Killer und Feind von Betriebsansiedelungen.

Klagenfurt (OTS) - „Ein klares JA zu den Reformplänen des VP-Finanzministers kommt aus Kärnten. Wenn wir Einkommen und Kaufkraft sichern wollen, brauchen wir Arbeitsplätze“, fasst Kärntens VP-Chef Christian Benger heute nach Bekanntwerden der Budget-Pläne von Finanzminister Hans Jörg Schelling zusammen. Und Arbeitsplätze seien nur zu schaffen, in dem die bestehende Wirtschaft von bürokratischen Hürden befreit wird, Betriebsansiedelungen erleichtert werden und der Gründergeist entfacht werde.

„Mit neuen Steuern, wie sie die SPÖ will, erreicht man genau das Gegenteil. Neue SPÖ-Steuern sind Arbeitsplätz-Killer, der Feind von Betriebsansiedelungen und sie töten jeden Elan junger Menschen, ein Unternehmen zu gründen!“, betont Benger.

Betriebe, die mehr Geld für neue Steuern aufwenden müssen, reduzieren ihre Arbeitsplätze.

„Neue Steuern zu erfinden, um den Sozialstaat, die sozialen Abhängigkeiten auszuweiten, erinnert an die uralte Kreisky-Verschwender-Politik. Das hat weder etwas mit moderner Wirtschaft noch mit Zukunft zu tun. Das ist wohl die einfachste Herangehensweise. Aber wer täglich arbeitet, darf nicht länger der Dumme sein, der mit seiner Leistungsbereitschaft alles aufrechterhält“, hält Benger fest.

„Es ist auch egal, ob Plan A oder sonstige Sonntagsreden – entscheidend ist nur, was umgesetzt wird. Und bei Reformen haben wir in Österreich einen Mega-Stau. Hier ist Betätigungsfeld genug, um unsere Wirtschaft anzukurbeln,“ so Benger.

