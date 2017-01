Wichtiges Signal für die Digitalisierung des Standorts Österreich: Gungl begrüßt Plan A der Politik

Regulierungsbehörde rüstet sich bereits intensiv für 5G-Frequenzvergabe

Wien (OTS) - "Die Digitalisierung ist in den letzten Jahren zu einem essenziellen Bestandteil für Wirtschaft und Gesellschaft geworden und nicht mehr wegzudenken. Daher ist der jüngst vorgestellte Plan A, der der Digitalisierung einen hohen Stellenwert beimisst und sie als bedeutenden Motor sieht, sehr zu begrüßen", sagt Mag. Johannes Gungl, Geschäftsführer der Regulierungsbehörde RTR und zuständig für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Basis für den Fortgang der Digitalisierung: Mobilfunkgeneration 5G

"Die Anforderungen an Mobilfunknetze nach noch höherer Leistungsfähigkeit steigen ständig. Nach LTE steht mit 5G die nächste Mobilfunkgeneration vor der Tür, quasi der Hochgeschwindigkeitszug der Mobilfunknetze. Wir arbeiten bereits intensiv an der Vorbereitung der Vergabe von Frequenzen für diesen Standard und haben im Frühjahr 2016 dazu eine öffentliche Konsultation durchgeführt", informiert Gungl.

5G-Frequenzvergabe in Vorbereitung

Der Roll-out von 5G-Netzen ist für die Mobilfunkbetreiber und die Regulierungsbehörde eine große Herausforderung. Gungl führt als Beispiel dazu an: "5G-Frequenzen eignen sich besonders gut für die Flächen- und In-door-Versorgung sowie für maßgeschneiderte Dienste für spezifische Anwendungsfälle beispielsweise im Energiebereich, im öffentlichen Verkehr, im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft etc. Da die Funkzellen kleiner werden, sind wesentlich mehr Antennen als bei den Mobilfunkgenerationen davor nötig. Das wird für die Betreiber die Kosten des Roll-outs erhöhen. Die Regulierungsbehörde wiederum wird sich unter anderem Rahmenbedingungen für effizientes Networksharing überlegen müssen."

Damit die Industrie über genügend Frequenzen verfügt, werden beginnend ab 2018 in mehreren Vergabeverfahren Frequenzen zugeteilt. Neben dem Frequenzbereich 3400–3800 MHz steht vor allem die Digitale Dividende ab Juli 2020 zur Verfügung. Informationen dazu werden auf der Website der RTR unter www.rtr.at/de/tk/Frequenzen veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

MMag. Daniela Andreasch

+43 (0)1 58058-106

daniela.andreasch @ rtr.at