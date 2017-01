Nutellagate - Stronach/Steinbichler: „Feinkostladen Österreich“ steht durch Nichthandeln der Regierung auf dem Spiel!

Krebsrisiko durch Palmöl: Parlamentarische Anfrage angekündigt

Wien (OTS) - „Die derzeitige Nutella-Kampagne zeigt das falsche Spiel der Großkonzerne mit uns Konsumenten. Denn obwohl die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vor einem möglichen Krebsrisiko durch Palmöl warnt, wird keinerlei Warnung an die Verbraucher ausgesprochen, Produkte mit Palmöl nicht zu verwenden. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wenn ein Mittel auch nur in den Nahebereich kommt, Krebs zu verursachen, dann ist es zu verbieten“, fordert Team Stronach Wirtschafts- und Konsumentenschutzsprecher Leo Steinbichler und kündigt diesbezüglich eine neuerliche parlamentarische Anfrage an Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser und Umweltminister Andrä Rupprechter an, „da die letzte unzureichend beantwortet wurde“. Außerdem setzt sich der Vorsitzende des Konsumentenschutzausschusses für eine parteienübergreifende Sondersitzung des selbigen zu diesem Thema ein – „unserer Umwelt, unserer Gesundheit und unserer Wirtschaft zuliebe!“, so Steinbichler.



„Vor 12 Jahren wurden meine Warnungen vor der zunehmenden Substituierung unserer kostbaren Lebensmittel durch umwelt- und gesundheitsschädliche Palmöl- oder Kokosfett-Produkte noch ins Reich der Märchen abgetan. Mittlerweile hat sich die weltweite Produktion von Palmöl fast verdoppelt; jedes Jahr wird tropischer Regenwald im Gesamtausmaß der Größe der Schweiz und Österreich gerodet, nur um Platz für riesige Monokulturen für Palmöl, Soja, Baumwolle und Zuckerrohr zu schaffen, die mit Glyphosat besprüht werden. Der Gebrauch des Herbizids ist seit 1996 um das 15-Fache gestiegen. So erzeugen wir nicht nur Wirtschaftsflüchtlinge, auch der „Feinkostladen Österreich“ steht durch Nichthandeln der Regierung auf dem Spiel!“, mahnt Steinbichler und fordert die Regierung und die die zuständigen Minister auf, schnellst möglich aktiv zu werden und sich für die heimischen Konsumenten einzusetzen.

