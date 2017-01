Entgegnung APA zur Presseaussendung der Volkspartei Niederösterreich „Ebner: Bekommt Dr. Klenk Geld für seine Skandalisierungs-Neurotik?“

APA bezieht keine Presseförderung

Wien (OTS) - In einer Presseaussendung der Volkspartei Niederösterreich, verbreitet über APA-OTS (OTS0048) am 16. Jänner 2017 mit dem Titel „Ebner: Bekommt Dr. Klenk Geld für seine Skandalisierungs-Neurotik?“, behauptet der VP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in einem Zitat fälschlicherweise, die APA würde Seminare im Rahmen der Weiterbildungsreihe APA-Campus indirekt über Presseförderung finanzieren und damit Steuergelder verwenden.

Wir weisen diese Behauptung entschieden zurück und halten unmissverständlich fest, dass die APA weder direkt noch indirekt über Presseförderung oder sonstige staatliche Subventionen finanziert wird.

Die APA erfüllt ihre Aufgaben in politischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit, nach den Geboten von Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Ausgewogenheit sowie unter Vermeidung jeglicher Einseitigkeit und Parteinahme.

Ihre Eigentümer sind 13 Tageszeitungen und der ORF, die gemeinsam die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der APA garantieren.

