Kaske: „Schellings Reformen schaffen kein Wachstum“

Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit sollte auch für den Finanzminister höchste Priorität haben

Wien (OTS) - Das von Finanzminister Hans Jörg Schelling am Montag vorgebrachte „Arbeitsprogramm“ geht für AK Präsident Rudi Kaske in die falsche Richtung. „Ich fürchte, mit diesen Vorschlägen werden nicht mehr Einkommen und Beschäftigung für die breite Masse der Bevölkerung geschaffen. Und dann kann es auch nicht gelingen, bis zum Jahr 2020 die Arbeitslosigkeit deutlich zu senken.“ Aus Sicht der AK braucht es andere Schwerpunkte.

„Es braucht eine Entlastung des Faktors Arbeit, nicht eine Senkung der Steuerlast für Großunternehmen“, sagt AK Präsident Rudi Kaske. Daher sei die Idee, die Körperschaftssteuer zu reduzieren, der falsche Weg. Im Gegenteil: Schelling sollte mehr darauf achten, dass die Steuerschlupflöcher für international tätige Konzerne geschlossen werden. Dann würden Unternehmen mehr zum Steueraufkommen beitragen. Damit das gelingt, braucht es auch mehr Kontrollen, um Steuerbetrug stärker zu verhindern.

Ein Nein kommt von der AK auch zu Schellings Vorgehensweise, wie der Finanzminister die kalte Progression abschaffen möchte. Sein Vorschlag, eine Automatik einzuführen, würde, wie eine WU-Studie gezeigt hat, besonders den Spitzenverdienern helfen, statt der breiten Masse der Beschäftigten. Auch eine Pensionsautomatik lehnt Kaske ab. „Das würde letztlich auf massive Pensionskürzungen hinauslaufen. So etwas wird es mit uns nicht geben.“

An einem Umbau der Steuerstruktur, nämlich dass die Vermögenden mehr Steuern bezahlen, daran führt für Kaske kein Weg vorbei. „Wir werden uns weiterhin für Erbschafts- und Vermögenssteuern stark machen“, so Kaske. Österreich und die EU dürfen nicht kaputtgespart werden, sondern es brauche mehr Investitionen. Die AK fordert deshalb eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen in eine funktionsfähige Infrastruktur, was den Impuls für die Ausweitung der privaten Investitionstätigkeit bieten wird.

