Grüne besorgt über Russlands Rückschritte in der Frauenpolitik

Aslan: Entkriminalisierung von häuslicher Gewalt wäre frauenverachtend

Wien (OTS) - "Die Pläne der russischen Duma, häusliche Gewalt über weite Teile zu entkriminalisieren, sind schockierend. Es kann doch nicht sein, dass ein Staat die Rechte und den Schutz von ca. 78 Millionen Frauen komplett ignoriert“, reagiert die Grüne Frauensprecherin Berivan Aslan auf entsprechende Pläne: Vergangene Woche hat die russische Duma (das russische Parlament) in erster Lesung einem Gesetzesvorschlag zugestimmt, der häusliche Gewalt sowohl gegenüber (Ehe-)PartnerInnen als auch gegenüber Kindern entkriminalisiert.

Begründet wird die Gesetzesinitiative mit einer angeblichen „russischen Familientradition“, die auf der Autorität der Eltern fuße. Ohrfeigen für Kinder und Gewalt gegen EhepartnerInnen, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, seien somit Privatsache und Ausdruck russischer Werte. Die russische Gesetzeslage sollte diesen Werten entsprechen, argumentiert die federführende Abgeordnete Mizulina.

Aslan fordert die österreichische Außenpolitik und die Internationale Gemeinschaft zu einem Schulterschluss auf, um diese patriarchale Gesetzesinitiative zu verhindern: „Auf allen politischen und diplomatischen Ebenen muss dafür gekämpft werden, dass Gewalt gegen Frauen und Kinder auch in Russland klar sanktioniert wird“, so Aslan. Eine solche frauenverachtende Gesetzgebung, die sämtliche internationalen Standards zum Gewaltschutz untergrabe, dürfe nicht hingenommen werden.

Die Gesetzeslage bezüglich Gewalt in der Familie ist in Russland ohnehin verbesserungswürdig. Häusliche Gewalt ist in Russland nur schwer juristisch verfolgbar, da es keine spezifischen Straftatbestände gibt. Versuche, eine echte Gewaltschutzgesetzgebung zu implementieren, scheiterte in den letzten zehn Jahren an der Duma. In der Verfassung der Russischen Föderation ist zwar die Gleichstellung der Geschlechter festgeschrieben, sie enthält jedoch kein klares Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.

