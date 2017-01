Doppel-Einsatz für „Soko Donau“

Bestsellerautor Robert Seethaler am 17. Jänner in ORF eins unter Verdacht

Wien (OTS) - Ebola-Alarm auf der Wache und ein „gekaufter Mörder“:

Gleich zweimal ist das Team der „Soko Donau“ am Dienstag, dem 17. Jänner 2017, um 20.15 und 21.05 Uhr, in ORF eins im Einsatz. Ins Visier der ORF-Ermittler geraten in diesen beiden Fällen u.a. Bestsellerautor Robert Seethaler, Martin Walch und Fanny Stavjanik.

„Soko Donau – Dicke Luft“ (Dienstag, 17. Jänner, 20.15 Uhr) Mit Gregor Seberg, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic. In Episodenrollen: Fanny Stavjanik, u. a.; Regie: Holger Gimpel

Dr. Weidenfellner, ein eben erst von seinem ehrenamtlichen Engagement aus dem Sudan zurückgekehrter Arzt, wurde ermordet. Gerade als zwei seiner Kollegen, Dr. Alice Thierne und Dr. Mark Fitz, befragt werden, wird die gesamte Wache unter Quarantäne gestellt: Beim Opfer wurde das Ebola-Virus festgestellt! Einzig Carl bleibt frei – damit aber auch von seinem Team getrennt.

„Soko Donau – Der falsche Mann“ (Dienstag, 17. Jänner, 21.05 Uhr) Mit Gregor Seberg, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic. In Episodenrollen: Robert Seethaler, Martin Walch, u. a.; Regie: Olaf Kreinsen

Per Post erhält die Soko das anonyme Geständnis des Mordes an Konrad Marek, dessen Leiche nie gefunden wurde, und persönliche Sachen des Opfers. Für die Tat sitzt jedoch ein anderer im Gefängnis: Armin Brautmeier ist in einem Indizienprozess verurteilt worden, Marek umgebracht zu haben. Aufgrund der neuen Sachlage muss Brautmeier entlassen werden. Nach Durchsicht aller Akten und Verhöre diesen Fall betreffend ist sich die Soko Donau sicher: Sie hat keinen Ermittlungsfehler begangen. Brautmeiers Mitinsassen werden überprüft. Der Verdacht, dass er jemanden gekauft hat, der ihn entlastet, liegt nah.

Die zwölfte Staffel von „Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

„Soko Donau“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

